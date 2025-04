A Senigallia si celebrano gli 80 anni dell’istituto “Corinaldesi” Diverse le iniziative in programma a partire dal 30 aprile

In occasione delle ricorrenze degli 80 anni di apertura della prima scuola superiore di indirizzo tecnico intitolata a Enzo Ferruccio Corinaldesi, nata a Senigallia subito dopo la seconda guerra mondiale e dei 70 anni dal suo riconoscimento come scuola pubblica, l’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano ha organizzato per i prossimi giorni alcune iniziative commemorative. Molti saranno i relatori e gli invitati ad intervenire.

Si inizierà con un convegno sulla ricostruzione storica dell’offerta formativa, che nel corso degli anni è stata declinata e proposta a migliaia di studentesse e studenti diplomati come geometri o ragionieri fino ad arrivare ad una riflessione avente ad oggetto quanto caratterizza a livello educativo, didattico e formativa gli indirizzi tecnici ospitati nell’attuale sede quali quello di Amministrazione Finanza Marketing (AFM), Costruzione Ambiente Territorio (CAT) e Informatica, che con gli altri indirizzi professionali e tecnici ospitati nella sede centrale del Padovano e nella sede di Arcevia compongono il sistema scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano.

Inoltre, nel corso delle settimane successive, la palestra della sede Corinaldesi, danneggiata dopo l’alluvione del 2022, sarà restituita dalla Provincia di Ancona alla scuola e alle associazioni del territorio. Sarà così migliorata l’edilizia scolastica a disposizione dell’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano ed aumentate le opportunità per le associazioni sportive, che avranno nuovi spazi a disposizione.

Una particolare attenzione verrà riservata poi alla figura del preside Lanfranco Bertolini, a oltre dieci anni dalla sua scomparsa, cercando di evidenziare i tratti più salienti della sua personalità appassionata per il mondo della scuola e dell’educazione, per il territorio circostante e la società civile. In questa occasione verrà intitolata al preside Bertolini l’aula professori della sede.

Non mancherà una giornata di riflessione su uno degli argomenti più emergenti per le comunità scolastiche del nostro paese: quello del collegamento tra didattica e intelligenza artificiale. Se ne parlerà in collaborazione con l’Università di Macerata.

Le recenti vicissitudini, che hanno evidenziato alcuni problemi di edilizia scolastica dell’attuale sede del Corinaldesi, non hanno fermato i lavori del Comitato scientifico nominato con decreto dirigenziale su indirizzo del Consiglio di Istituto e che ha prestato la propria opera per comporre il calendario delle iniziative. Per questo motivo l’intera comunità dell’Istituto di Istruzione Superiore Corinaldesi Padovano ringrazia tutti i componenti del Comitato di seguito indicati: Ceresoni Simone (Dirigente scolastico – IIS Corinaldesi Padovano); Ceccacci Simone (Vice preside – IIS Corinaldesi Padovano); Ceccarelli Giorgia (Presidente del Consiglio di Istituto – IIS Corinaldesi Padovano); Giorgini Antonella (già Collaboratore del Dirigente scolastico – IIS Corinaldesi Padovano); Giovanelli Goffredo (ex docente ed ex alunno Istituto Corinaldesi); Mencarelli Laura (Collaboratore del Dirigente scolastico sede Corinaldesi – IIS Corinaldesi Padovano); Memè Maurizio (Resp. Ufficio Tecnico – IIS Corinaldesi Padovano); Panichi Caterina (docente IIS Corinaldesi Padovano); Polo Loredana (ex docente IIS Corinaldesi Padovano); Pompili Maurizio (ex docente Istituto Corinaldesi); Ricciotti Giovanni (ex docente Istituto Corinaldesi); Sbrollini Mirco (Collaboratore del Dirigente Scolastico Sede Corinaldesi – IIS Corinaldesi Padovano); Simoncioni Lucia (ex docente IIS Corinaldesi Padovano); Tarantino Mauro (ex alunno Istituto Corinaldesi).

Di seguito il programma delle iniziative aperto a quanti interessati vorranno partecipare.

Mercoledì 30 aprile alle ore 17.30 – Aula Magna IIS Corinaldesi Padovano (via Rosmini, 22/b – Senigallia)

“L’Istituto scolastico Enzo Ferruccio Corinaldesi e la sua storia: dall’apertura ai giorni nostri”.

Introduce Simone Ceresoni, Dirigente scolastico dell’IIS Corinaldesi Padovano,

“I lavori del Comitato scientifico nominato per organizzare la ricorrenza dell’80° e del 70° della sede scolastica E. F. Corinaldesi” – interviene Loredana Polo, già docente dell’Istituto Corinaldesi.

“L’apertura della sede scolastica e l’intitolazione a Enzo Ferruccio Corinaldesi, il riconoscimento statale, il recente passato” – interviene Giovanni Ricciotti, già docente dell’Istituto Corinaldesi e curatore del libro “L’Istituto Tecnico Enzo Ferruccio Corinaldesi di Senigallia (1945-2015) – Storie ed aneddoti ricordi” – Ventura Edizioni.

Sono stati invitati a partecipare per portare un breve saluto gli ex Dirigenti scolastici: Luigi Renzaglia, Paolo Lanari, Daniele Sordoni, Elena Giommetti, Anna Maria Nicolosi, Fulvia Principi e gli eredi della famiglia del generale Raffaello Micaletti, presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Corinaldesi dal 1953 al 1968.

Sabato 10 maggio alle ore 16.30 – Palestra della sede Corinaldesi (via D’Aquino, 4 – Senigallia)

“La Palestra restituita alla scuola, alle associazioni sportive, alla città”.

Inaugurazione della palestra della sede Corinaldesi dell’IIS Corinaldesi Padovano, restituita dopo i lavori di ristrutturazione post – alluvione 2022. Evento a cura della Provincia di Ancona in collaborazione con l’IIS Corinaldesi Padovano.

Venerdì 23 maggio alle ore 17.30 – Aula magna dell’IIS Corinaldesi Padovano (via Rosmini, 22/b – Senigallia)

“Il preside Lanfranco Bertolini: l’uomo, la passione educativa e culturale, l’impegno nella comunità cittadina”

Introduce e coordina: Mauro Pierfederici, attore, formatore teatrale

Intervengono: Fabio Ciceroni, professore, dirigente scolastico e critico; Marco Bertolini, giornalista

Lettura di testi e musica a cura di Lucia Fiori, soprano; Andrea Celidoni, chitarrista; Mauro Pierfederici

Breve saluto in videoconferenza di Roberta Biagiarelli, attrice, autrice, documentarista ed ex studentessa dell’Istituto Corinaldesi

Cerimonia di intitolazione al preside Lanfranco Bertolini, dell’Aula Docenti della sede Corinaldesi e scoprimento della targa (via D’Aquino,4 – IIS Corinaldesi Padovano)

Mercoledì 4 giugno alle ore 15.30 – Aula magna dell’IIS Corinaldesi Padovano (via Rosmini, 22/b – Senigallia)

“Conversazione a due voci: intelligenza artificiale e creatività umana – la proposta formativa dell’IIS Corinaldesi Padovano”

Introduce e coordina Lucia Simoncioni, già docente dell’Istituto Corinaldesi

Interviene Mauro Tarantino, ex studente dell’Istituto Corinaldesi e Segretario della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Intervista a Emanuele Frontoni, docente presso l’Università di Macerata e co-director del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab