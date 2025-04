Luas Senigallia, conversazione sul Sapore della Musica Relatore il professor Paolo Peretti

123 Letture Cultura e Spettacoli

Proseguono le lezioni LUAS dell’anno accademico 2024-25 per il corso “Il sapore della musica”.

Il musicologo Prof. Paolo Peretti, nativo di Mogliano (MC), e naturalizzato a Sant’Elpidio a Mare (FM), docente emerito di Storia ed estetica musicale del Conservatorio di Fermo, terrà una conferenza dedicata alle musiche composte per celebrare i riti della Settimana Santa.

In prossimità della Pasqua, infatti, viene affrontato il repertorio musicale dedicato, da musicisti sia cattolici che protestanti, alla Passione di Cristo, uno dei culmini emozionali dell’ Anno Liturgico. La Passione è stata sempre oggetto di attenzione da parte dei musicisti, che ad essa hanno dedicato pagine toccanti e memorabili. Nel corso della conferenza, corredata di numerosi video e ascolti di grandi interpreti, saranno presi in considerazione brani di compositori italiani, francesi e tedeschi, dal tardo Medio Evo fino a Pergolesi, J. S. Bach, Charpentier e Rossini.

Paolo Peretti è laureato in Giurisprudenza e diplomato in Paleografia e filologia musicale. Interessato alla ricerca storico-musicologica, specialmente intorno a fonti musicali e autori della sua regione, le Marche, ha elaborato originali contributi concretizzatisi in più di 200 pubblicazioni che spaziano dal Medioevo al Novecento. Sulla base delle sue revisioni critiche, sono state modernamente riproposte al pubblico opere di musicisti dimenticati del passato. Ha insegnato Storia della musica presso vari Conservatori italiani, da ultimo nel “Pergolesi” di Fermo. È Ispettore onorario agli organi storici della Marche presso la Soprintendenza di Ancona. Per la sua intensa attività scientifica, è stato nominato socio deputato nella Deputazione di Storia Patria per le Marche e attualmente fa parte del Direttivo in carica.

Comune di Senigallia

LUAS – Libera Università per Adulti Senigallia

Mercoledi 16 Aprile 2025 – ore 16,30 – Auditorium San Rocco

Pergolesi, Bach e Rossini all’Auditorium San Rocco

conversazione del

Prof. Paolo Peretti dal titolo:

Musiche per la Passione di Cristo

in Italia, Francia e Germania