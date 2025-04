Marche Film Commission incontra il cinema italiano Illustrate a Roma le possibilità offerte al mondo dell'audiovisivo

Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission ha presentato a Roma, a Palazzo Brancaccio, le opportunità che la Regione Marche offre al mondo dell’audiovisivo, alla presenza di tutti i principali professionisti del settore cinematografico e televisivo.

“Il cinema è un’opportunità culturale, ma anche economica e identitaria. – Ha dichiarato l’avv. Andrea Agostini Presidente della Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission – In questi anni abbiamo costruito un sistema fatto di investimenti mirati, semplificazioni, dialogo con il territorio e sostegno alle professionalità locali. Oggi le Marche sono riconosciute come una terra autentica e generosa, capace di accogliere produzioni e racconti. Questo è solo l’inizio: vogliamo continuare a crescere, con il contributo di tutti, perché dietro ogni produzione c’è un’intera comunità che si mette in gioco, e il nostro compito è accompagnarla e valorizzarla.”