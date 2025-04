Mostra del Gruppo F7 a Senigallia Dall'8 al 21 aprile

La EX PESCHERIA del Foro Annonario di Senigallia, ospita di nuovo l’arte. La mostra fotografica di alcuni iscritti al gruppo F-7 presenta la loro interpretazione della manifestazione d’arte per eccellenza, “la Biennale di Venezia”.

Le foto sono state scattate in varie edizioni della Biennale, ma cosa ci fanno i fotografi del Gruppo F-7 alla Biennale? A parte il piacere di ammirare opere d’arte, in quantità e qualità difficilmente riscontrabili altrove, i nostri amici fotografi ci sono per trarre ispirazione dall’espressività dei singoli artisti e dalla loro visione del mondo.

Se consideriamo la fotografia un’arte, arte visiva, con la quale l’autore non si limita a riprodurre la realtà ma cerca di trasmettere emozioni attraverso le immagini, allora potremmo dire che i nostri

fotografi hanno cercato di fare “arte nell’arte”.

In un contesto particolarissimo come quello della Biennale hanno cercato di concretizzare le proprie visioni ritraendo l’autore vicino alla sua opera o cercando un particolare che potesse far assumere un significato diverso, approfittando di ombre, luci e riflessi per costruire un’inquadratura, aspettando pazientemente che un visitatore passasse tra l’obiettivo e l’opera per creare una

situazione particolare. È così che l’opera primaria, come riflessa in tanti specchi, perde il suo significato originario e trasmuta nella fotografia.

I fotografi cercano di farvi vedere attraverso i loro occhi non l’opera in sé ma la sua interpretazione: appunto “l’Arte nell’Arte”.

La mostra, nella EX PESCHERIA, sarà aperta dal 8 al 21 aprile con orario 18-20. L’inaugurazione si terrà sabato 12 aprile alle ore 18,30. Per l’occasione la pianista Alessandra Micciarelli, figlia del tenore Mario Misa Micciarelli, allieterà i presenti con un sottofondo musicale composto da brani di musica classica da lei scelti e interpretati.

Il Gruppo fotografico F-7 nasce ufficialmente nel marzo del 1990 dall’idea di alcuni amici che, uniti da una comune passione per la fotografia, decidono di intraprendere insieme un percorso amatoriale. Il nome F-7 deriva dal numero dei 7 soci fondatori. Attualmente l’associazione autonoma con un proprio statuto comprende diverse “scuole di pensiero”. Il Gruppo è iscritto alla FIAF ed è inserito tra le associazioni della Consulta per la Cultura di Senigallia.

Da Direttivo associazione Gruppo F-7 di Senigallia