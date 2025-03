Associazione 8 Maggio organizza scampagnata Il 30 marzo si parla di femminismo e non solo

70 Letture Associazioni

Ed eccoci arrivatə alla terza iniziativa di marzo sul terreno incolto promosso dal collettivo Parliamone della associazione otto maggio. Domenica 30 marzo 2025, dalle ore 10,30 alle ore 12.30 una scampagnata tra musica e parole per parlare di donne e non solo!



Saremo insieme, in modo gioioso e conviviale, a raccontare la StoriA di Donne che la storia non racconta. Raccontare è tessere e costruire relazioni recuperando il desiderio dell’incontro nella reciproca liberazione da identità e condizionamenti sociali. Piccole ma grandi storie, misconosciute, dimenticate del territorio e della civiltà contadina (e del mondo). Donne ferite dalla violenza privata e sociale dell’eteropatriarcato che, nel nostro piccolo racconto, recuperano il proprio valore e la forza della propria soggettività. Vogliamo raccontare per accogliere e costruire attorno al vuoto della memoria e della perdita il pieno delle relazioni. Relazioni fondate sul desiderio e non sull’obbligo in cui siamo cresciutə e vissutə per cercare una connessione poetica, creativa ed ecologica tra un passato di violenza, assenza di autodeterminazione e le pratiche dei movimenti femministi.

Con questa piccola iniziativa rivendichiamo le parole, i gesti, la vita di tante donne che hanno poi permesso ai movimenti femministi, almeno in occidente, di travolgere come un fiume in piena il sistema di regole e costrizioni che agivano e tutt’ora agiscono sui corpi, sulla fisicità e sul genere. Attraverso l’agire quotidiano e le pratiche per scardinare un sistema assurdo che incastrava e tutt’ora ancora imprigiona corpi, vite ed esperienze.

La performance sarà realizzata dal gruppo di lettura Gramigna che da tempo studia, approfondisce e si interroga su queste tematiche. Musica e parole per essere insieme con gioia in modo affermativo. Questo è il nostro modo di partecipare al processo trasformativo in atto.

Ringraziamo l’associazione La Fabbrica dei Sogni per la disponibilità e l’accoglienza.

Vi aspettiamo domenica 30 marzo alle ore 10:30!

Il terreno è incolto, quindi irregolare con possibile presenza di rovi e fango. Consigliamo abbigliamento comodo e scarpe adatte. Essendo abbandonato da tempo, non è ancora accessibile alle persone con alcune disabilità motorie. Ci scusiamo e sarà nostra cura renderlo idoneo. L’accesso fino al confine è comunque possibile a chiunque voglia partecipare agli eventi.

La partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna prenotazione.

Nella convinzione e nella speranza che saremo numerosǝ perché tuttǝ abbiamo la necessità di attivarci in tal senso in questo particolare momento di transizione ecologica, vi aspettiamo sul triangolo di terra da tempo incolto!

Associazione otto maggio