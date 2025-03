Stanziati 9 milioni di euro per l’avvio e il consolidamento di start up innovative L'assessore regionale Antonini: "È importante promuovere il ricambio e la diversificazione nel sistema produttivo"

Approvato il decreto di concessione dei contributi previsti dal bando dedicato all’avvio e al consolidamento delle start up innovative, in attuazione del PR MARCHE FESR 2021-2027 – Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 1.1.6.

Per finanziare i 205 progetti presentati dalle imprese, la Regione Marche ha disposto complessivamente 9 milioni di euro, di cui 3.5 milioni di euro per l’avvio di start up innovative e 5,5 milioni di euro per il consolidamento di start up già avviate. I contributi attiveranno investimenti per oltre 13,5 milioni di euro a sostegno delle start up che realizzano investimenti connessi ai risultati di ricerca o nuovi prodotti innovativi al fine di rafforzare il posizionamento dell’impresa sul mercato interno ed internazionale.