Trasferta a Roma per l’Associazione di Storia Contemporanea Pubblico numeroso e attento alle presentazioni

Si è appena chiusa la nuova trasferta dell’Associazione di Storia Contemporanea nella capitale dove sono state presentate la seconda edizione di “Ventuno Parole Lemmario di storia e vita femminile”(a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini, 1797 edizioni, 2025) e la sesta edizione del “Dizionario biografico delle donne marchigiane” (a cura degli stessi storici, Il lavoro editoriale, 2025).

La presentazione del primo volume di è svolta nella Sala Alessandrina dell’Archivio di Stato della capitale, nello splendido complesso di S.Ivo alla Sapienza, alle 16.30, mentre la seconda, alle 19.00, nella Sala Stampa della Camera dei deputati. La trasferta è servita anche per rinsaldare i rapporti con enti pubblici e privati della capitale, anche in nome degli interessi di studio in parte coincidenti. La seconda iniziativa è stata moderata dall’onorevole Irene Manzi che ha sottolineato il proficuo lavoro di ricerca posto in essere dall’Associazione di Storia Contemporanea negli

ultimi anni: “Sono stata la madrina della prima edizione nel 2018 e ci tenevo a farlo in questa ultima edizione cartacea, arricchita di tante interessanti figure”. La professoressa Lidia Pupilli, Direttrice scientifica dell’ente, ha ricordato come le Marche “siano una delle tre regioni italiane ad aver biografato se stesse al femminile e come attraverso sei edizioni si sia passati dagli originari 300 profili agli attuali 385: l’Associazione lo ha fatto ponendosi in ascolto dei territori”. Ma, “se consideriamo alcune schede particolarmente doviziose – ha aggiunto il prof. Severini -, i profili superano le 400 unità”.

La Presidente associativa Rita Forlini ha rammentato le numerose partigiane e donne impegnate in età repubblicana presenti nell’opera: “Figure come Giuseppina Teodori e Dora Tombini sono per molti versi ancora molto attuali”. Tra gli intervenuti anche l’onorevole Virginio Merola, già sindaco di Bologna (2011-21). Anche le professoresse Fiorenza Taricone e Sara Carbone hanno evidenziato caratteristiche e originalità sia del “Dizionario“ sia di “Ventuno Parole”, volume frizzante, frutto della sinergia tra storiche, filosofe, giuriste e altre specialiste, che la scorsa primavera avevano affascinato prima il folto pubblico.