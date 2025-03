Arriva la primavera e il Centro Le Rondini festeggia 22 anni di doposcuola a Senigallia Tre appuntamenti il 20, 21 e 29 marzo con volontari e ragazzi della importante realtà cittadina, impegnata nell'inclusione scolastica

251 Letture Associazioni

Il centro Le Rondini è attivo nella città di Senigallia da marzo 2003, le attività svolte in questi anni sono state molteplici: si è fornito un supporto all’attività scolastica di numerosi bambini, bambine e adolescenti con difficoltà linguistiche, di apprendimento, relazionali e si è altresì stabilito un rapporto con le famiglie, con gli insegnati di classe e i dirigenti per meglio coordinare e rendere efficace l’azione di aiuto ai minori iscritti.

Inoltre, molto importante, nella seconda parte del pomeriggio, dopo la merenda consumata insieme, è l’intrattenimento in sede e fuori che segue un po’ i ritmi delle stagioni con svariate attività laboratoriali e sportive che danno completezza alla nostra proposta formativa per tanti ragazzi/e. Grazie alla parrocchia della Pace ogni estate, oltre all’esecuzione dei compiti delle vacanze, si vive all’insegna delle attività all’aperto nei campi da gioco e nei siti naturalistici, si ospitano un numero maggiore di utenti e di giovani che sperimentano la solidarietà nel mettersi a servizio dei più piccoli.

Un altro bel traguardo è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 25/10/2022, così che la nostra associazione è a tutti gli effetti un ente riconosciuto e stabile.

L’APS Le Rondini è regolata da un gruppo di volontari, coordinato da una responsabile, che aiuta all’adempimento dei compiti scolastici, cerca di colmare eventuali lacune sostenendoli nell’inclusione scolastica attraverso il rinforzo delle competenze linguistiche, per i bambini/ragazzi appena arrivati in Italia.

Nel corso degli anni attraverso una formazione specifica, i volontari del centro hanno acquisito competenze didattiche e un repertorio di strategie e tecniche in grado di applicarle. All’interno della nostra equipe, sono presenti figure che operano da anni nel settore della didattica dell’italiano L2, ricercano e presentano materiali e argomenti in situazioni quanto più possibile reali, motivando i ragazzi con attività interessanti e coinvolgenti.

Sono attive diverse convenzioni con gli istituti di istruzione superiore per i progetti del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) e il progetto Volontaria-Mente con il CSV Marche, inoltre accogliamo minorenni per le attività sociali e i giovani del volontariato europeo. Una costante presenza di giovani che porta una ricchezza rilevante al nostro servizio.

Le varie attività di animazione e ricreative in genere sono organizzate da figure esperte, si programmano laboratori di teatro, fotografia, canto, pittura, fumetto, video making, podcast e tanto altro che risponde ai bisogni dei minori di vivere relazioni positive tra pari e con gli adulti. Inoltre, è molto gioioso trovare sempre occasioni per stare insieme alle loro famiglie attraverso cene etniche, tombole, feste di compleanno, mercatini cittadini e coinvolgimento nei laboratori realizzati dai loro figli.

Il centro è aperto tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 18:00 e si trova provvisoriamente in via Porta Mazzini 3.

Per festeggiare i nostri ventidue anni abbiamo organizzato degli eventi: giovedì 20 marzo i bambini e le bambine andranno a presentare i canti di primavera agli ospiti della casa di riposo “Opera Pia Mastai Ferretti”; venerdì 21 alle 17 saremo alla libreria Io Book con animazione e laboratorio del nostro libro “La speranza su ali di rondini” per bambini fino agli 8 anni e concluderemo i festeggiamenti sabato 29 con una cena vegetariana, il cui ricavato andrà per le nostre attività.

Vi aspettiamo numerosi!