Nuovo socio per il Lions Senigallia Entra Rodolfo Minardi

E’ sempre un momento molto importante per il Lions Club Senigallia l’ingresso di un nuovo socio, perché l’ amicizia è l’elemento principale che lo caratterizza e Rodolfo Minardi ,accompagnato dal padrino Lorenzo Fabrizi , ha ricevuto la spilletta del club alla presenza anche del primo vice governatore Marco Droghini.



Rodolfo Minardi è un imprenditore creativo e sempre in continua ricerca di nuove idee e soluzioni innovative ,dotato di un forte spirito altruistico è da anni impegnato in Save the Children ed ha una naturale predisposizione ad aiutare il prossimo .

Laureato in Scienze Politiche , ha ricoperto il ruolo di Responsabile Commerciale per il brevetto innovativo MAC YSTEM presso la società Minardi , ha svolto il ruolo di socio e responsabile commerciale presso l’azienda 3NDCOIM srl ed è stato Amministratore Delegato della Petroli Marche SRL .

Ha fondato la CRM Automotive , premiata come primo punto vendita in Italia per il numero di auto vendute FCA e la sua capacità di leaderschip e la sua passione per il lavoro lo hanno reso una figura rispettata e apprezzata nel panorama imprenditoriale, sia dalla città che a livello nazionale .

“L’ingresso di nuovi soci rappresenta uno dei momenti più belli ed importanti della vita del Club” ha detto la Presidente Simonetta Pelliccia “ e Rodolfo sarà una risorsa preziosa , porterà nuove idee, nuova energia e nuova progettualità al nostro Club che è vitale e presente da oltre 50 anni nella vita della comunità senigalliese “.