L’Ospedale di Senigallia aderisce alla Giornata Mondiale del Rene Giovedì 13 marzo 2025 UOC di Nefrologia e Dialisi a disposizione tutta la giornata per informazioni accogliendo pazienti e familiari

262 Letture Cronaca

Come stanno i tuoi reni? In occasione della 17ma edizione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 13 marzo la Unità Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Principe di Piemonte di Senigallia” diretta dal Dott. Gianrico Maria Giacchetta aderisce all’evento nel territorio senigalliese.

Il secondo giovedì del mese di marzo viene celebrato in tutto il mondo il World Kidney Day. La UOC di Nefrologia e Dialisi di Senigallia sarà a disposizione tutta la giornata per informazioni accogliendo pazienti e familiari. Il reparto segue 75 pazienti in dialisi extracorporea, 15 pazienti in dialisi peritoneale, 34 pazienti portatori di trapianto renale e vengono effettuate settimanalmente molte visite ambulatoriali (priorità, presa in carico, malattia renale avanzata, pazienti in dialisi peritoneale, pazienti portatori di trapianto renale).

Trascorrendo gli anni avanza un lento fisiologico declino delle funzioni vitali per età degli organi corrispondente a quella anagrafica e va da sé comprendere quanto sia importante conoscere i fattori di rischio per le malattie in generale tra cui quella renale e degli interventi di prevenzione e di protezione in grado di rallentare l’evoluzione delle malattie renali. E’ per questo che la UOC di Nefrologia e Dialisi vuole contribuire alla diffusione del messaggio di promozione della salute con particolare attenzione alla diagnosi precoce delle malattie renali. I fattori di rischio per le malattie renali e cardiovascolari (una scorretta alimentazione, cattive abitudini e scarsa attività fisica) trovano in tale evento la promozione della cultura della salvaguardia della salute dei reni e della salute in genere.

In tutto il mondo le varie patologie renali sono purtroppo molto diffuse e l’insufficienza renale cronica è fra le cause di morte a più rapida crescita. La Giornata Mondiale del Rene è una opportunità per spiegare che la prevenzione rappresenta il mezzo più efficace per sconfiggere la malattia renale anche attraverso una corretta informazione.

Il programma sarà effettuato direttamente presso gli ambulatori del Centro Dialisi dell’Ospedale Cittadino dal personale medico e infermieristico della UOC di Nefrologia e Dialisi attraverso un colloquio con le persone ed eventuale visione di documentazione al seguito. “Siamo convinti che l’impegno comune attraverso una corretta informazione circa il potere della prevenzione – afferma il Dr. Giacchetta – permetta diagnosi precoci di malattia tramite il riconoscimento dei primi segnali di malattia a favore del nostro benessere”.

“Diffondere la cultura della prevenzione è uno dei pilastri della nostra strategia a tutela della salute dei cittadini – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – con queste iniziative vogliamo essere al fianco della popolazione per promuovere la corretta informazione, l’importanza di adottare sani stili di vita e della diagnosi precoce”.

da AST Ancona