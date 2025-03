Rinnovato l’accordo tra Regione Marche e Soccorso Alpino e Speleologico L'assessore Saltamartini: "Aumentiamo le risorse messe a disposizione di questo importante servizio"

La Giunta regionale ha approvato il rinnovo e la prosecuzione dell’Accordo con il Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche (S.A.S.M.). L’intesa conferma e potenzia le attività di soccorso, salvataggio e recupero, oltre alle fondamentali operazioni di formazione, addestramento e gestione, essenziali per garantire interventi tempestivi ed efficaci sia in ambito sanitario sia in situazioni di emergenza di diversa natura.