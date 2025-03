Residenze Digitali, con AMAT nelle Marche si rinnova sostegno a nuova creatività digitale Quattro progetti artistici da selezionare. Per l'invio delle proposte c'è tempo fino al 27 marzo 2025

242 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo il successo dell’edizione 2024, si rinnova per il sesto anno consecutivo il progetto delle Residenze Digitali, un’occasione che si rivolge agli artisti delle performing arts per stimolare l’esplorazione dello spazio digitale, come ulteriore o diversa declinazione della ricerca autoriale.

C’è tempo fino a giovedì 27 marzo (ore 12) per partecipare, caricando la propria proposta artistica sul portale il Sonar (www.ilsonar.it).