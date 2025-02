PD: “Senigallia in ritardo sulla fibra FTTH, il Comune deve agire” "Città molto al di sotto della media come copertura"

Abbiamo appreso che il Garante delle Telecomunicazioni ha rilasciato i dati riguardanti la copertura della fibra ottica in modalità FTTH, ossia la fibra che arriva direttamente a casa.

Uno strumento questo che, in particolare dagli anni della pandemia in poi, è sempre più necessario in ambito lavorativo e non solo.

In particolare, la nostra città Senigallia, con una copertura del 66%, si attesta molto al di sotto della media sia regionale (73%) sia provinciale (79%), piazzandosi al penultimo posto tra le città marchigiane che superano i 40.000 abitanti.

Per tale motivo la nostra consigliera Chantal Bomprezzi è intervenuta ieri in Consiglio Comunale: “A mia precisa interrogazione, prima l’Assessore Regine ha dichiarato che non è affar suo, per poi passare la palla all’Assessore Canestrari, il quale ha dimostrato di non sapere che esistono cospicui investimenti pubblici (quindi soldi nostri) che obbligano gli operatori che si sono aggiudicati la gara a coprire tutti i civici che ricadono in questi interventi. Non basta fare l’opera, occorre anche attivare il servizio. Ricevo personalmente tante segnalazioni di cittadini che ne avrebbero diritto e invece ancora non hanno risposte. Per questo ho depositato un accesso agli atti per conoscere come stanno le cose”.

“Senigallia – aggiunge Margiotta, presidente Gd provincia di Ancona – è stata in passato uno dei primi comuni delle Marche ad investire sul tema, capofila di progetti virtuosi insieme agli altri comuni della vallata anche a livello nazionale per anticipare e velocizzare i lavori di installazione della banda ultralarga. Da alcuni anni non è così, come testimoniano le tante segnalazioni di cittadini che si vedono impossibilitati ad attivare il servizio, sintomo di una scarsa sensibilità politica sul tema”.

Continueremo, dunque, a sollecitare l’Amministrazione comunale affinché si faccia parte attiva con un monitoraggio costante dei lavori coperti da investimenti pubblici per permettere una copertura della fibra FTTH sempre maggiore.