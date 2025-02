Legge regionale sul suicidio medicalmente assistito nelle Marche: “Il tempo stringe” Mangialardi, vicepresidente e primo firmatario PdL: "Dopo 3 anni nei cassetti è giunta l'ora di esaminare la proposta di legge"

Ho consegnato personalmente la mattina di mercoledì 19 febbraio al Presidente della IV Commissione Nicola Baiocchi la lettera inviata nei giorni scorsi nella quale ho chiesto formalmente di calendarizzare in tempi rapidi la Proposta di Legge n. 129/22 di cui sono primo firmatario “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale”.