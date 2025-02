Prodotti biologici italiani: crescono consumi interni ed export Un mondo incentrato sulla sostenibilità. La supremazia del Bel Paese. I numeri positivi degli e-commerce. Perde quota il retail

I numeri del consumo di prodotti biologici in Italia continuano a crescere. Per rendersi conto della portata dell’incremento basta ricordare che, nel 2023, è stato possibile riscontrare una crescita del 135% rispetto al 2013. Questi sono tra i numeri messi in primo piano dal rapporto Bio Bank, punto di riferimento da quasi 20 anni quando si parla della situazione del mercato del biologico nel mondo.

Un mondo incentrato sulla sostenibilità

Nelle note editoriali associate al rapporto, la cui ultima versione è stata resa pubblica alla fine del mese di gennaio, gli esperti che l’hanno compilato manifestano sorpresa nel vedere come, in un mondo sempre più orientato alla sostenibilità, i prodotti bio siano ancora al centro di un meccanismo di competizione.

Puntano altresì il dito contro il green washing e i green claim esasperati, affermando, però, che i numeri resistono anche a tutto questo. A tal proposito, basta guardare le cifre relative ai consumi domestici, cresciuti del 6,7% rispetto al 2022.

Aumento a doppia cifra, pari per la precisione al 18,1% su scala annuale, per quanto riguarda, invece, il consumo di prodotti alimentari bio fuori casa.

Positiva è pure la situazione dell’export di prodotti made in Italy, con un +8% rispetto al 2022.

La supremazia del Bel Paese

L’export di prodotti bio è un ambito nel quale il nostro Paese si posiziona a un livello di supremazia in Europa. Primo posto su scala UE anche per quanto riguarda il numero di aziende di trasformazione e di produttori agricoli.

L’Italia si colloca in terza posizione per quanto riguarda le vendite al dettaglio, un risultato che, soprattutto nell’ultimo lustro, deve molta della sua consistenza alle vendite online.

Sono numerose le aziende locali che, per valorizzare il km 0, hanno aperto shop prodotti biologici che, in poco tempo, sono riusciti a concretizzare un grande successo portando, per esempio, prodotti come quelli tipici del Trentino a raggiungere un’innegabile popolarità anche nelle altre Regioni d’Italia e nei Paesi esteri, contribuendo alla reputazione di brand di una zona ricca di filiere food preziose.

Tornando a snocciolare numeri, non si può non menzionare un altro record made in Italy, ossia quello relativo all’estensione delle superfici agricole destinate al bio: su tutto il territorio nazionale, si parla di ben 2,4 milioni di ettari.

I numeri positivi degli e-commerce

In crescita sono anche i già menzionati e-commerce, i cui numeri, dal 2022 al 2023, sono aumentati dello 0,6%. Nell’elenco dei prodotti più venduti troviamo gli oli, i succhi di frutta, le conserve.

Ottime performance pure per i condimenti, le farine di varia origine e gli alimenti di origine vegetale. Entrando nel vivo dei numeri degli e-commerce bio, è però possibile riscontrare una voce in calo.

Si tratta di quelli relativi agli e-shop di cosmesi bio, calati dal 2022 al 2023.

Perde quota il retail

Il rapporto Bio Bank relativo ai consumi dei prodotti bio in Italia nel 2023 parla di una perdita di quota del retail.

Si tratta di un fenomeno che preoccupa fino a un certo punto, dal momento che è il segnale di un cambiamento drastico e, a modo suo, positivo: la diffusione dei prodotti biologici anche lontano dai canali di distribuzione specializzati.

Il rapporto parla infine del biologico come di un asset necessario in un contesto in cui l’agroalimentare tutto è chiamato a ottimizzare il suo approccio sostenibile.

In una globalità sempre più orientata verso l’economia circolare, il comparto del biologico può arrivare a ricoprire un ruolo decisivo nella gestione del problema del cambiamento climatico e nella tutela della biodiversità.

Non resta che attendere per vedere cosa riserverà il futuro prossimo di un settore che vede il nostro Paese, con le sue eccellenze, occupare ancora una volta una posizione di leader.