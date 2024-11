Lavori strutturali e installazione di nuove tecnologie per l’ospedale di Senigallia Il dg Ast Ancona Stroppa: "Consentiranno un potenziamento di attività, con relativa riduzione delle liste di attesa"

Installazione di nuove tecnologie presso l’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia: sono infatti terminati i lavori di installazione del nuovo mammografo e la riallocazione dell’altro già in dotazione presso la Radiologia.

La fornitura del nuovo Mammografo è stata finanziata con i fondi del PNRR relativi all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.

Si tratta del modello “Pristina”, dotato di funzionalità avanzate ovvero un modulo specifico per l’esecuzione di biopsie mammarie e di esami con mezzo di contrasto: questa nuova apparecchiatura consentirà l’individuazione precoce di lesioni mammarie di piccole dimensioni. Nuove teconologie che contribuiranno al potenziamento dei percorsi di screening e di diagnosi precoce nella AST Ancona, con aumento dei livelli di sicurezza per le pazienti e una migliore presa in carico anche nella successiva fase di follow-up come avviene nel percorso della Unità Senologica Multidisciplinare – BREAST Unit – coordinato dalla Chirurgia senologica di Senigallia.

La Direzione Strategica Aziendale comunica inoltre che entro il mese di marzo 2025 verranno installati presso i locali del medesimo servizio ulteriori apparecchiature per il potenziamento delle attività diagnostiche a favore dei pazienti interni ed esterni. Si tratta di un nuovo sistema di radiologia polifunzionale digitale – che consentirà un incremento delle prestazioni di diagnostica tradizionale – e di un ortopantomografo Cone Beam, che permetterà di ottenere esami delle arcate dentarie e del massiccio facciale di elevatissima qualità. E’ prevista inoltre, per la prima metà del 2025, l’installazione della nuova TAC, presso la Palazzina A1. Si tratta, nella fattispecie, di una TAC 128 strati che contribuirà in maniera decisiva ad agevolare la gestione dei pazienti in regime di emergenza-urgenza, riducendo i rischi legati all’esposizione radiologica.

Le novità non finiscono qui: per quanto concerne l’attività chirurgica, infatti, entro il prossimo mese di dicembre verranno installati n.3 nuovi tavoli operatori, che consentiranno una più agevole movimentazione dei pazienti ed una ottimizzazione della gestione intra-operatoria. Nel primo trimestre del prossimo anno verranno installati, infine, n.3 nuovi sistemi di anestesia, dotati di innovative tecnologie per il monitoraggio dei parametri vitali e per il controllo calibrato degli anestetici.

“C’è grande soddisfazione – afferma il Direttore Generale della AST Ancona Dottor Giovanni Stroppa – da parte di tutti per tali interventi di innovazione tecnologica e strumentale presso il presidio ospedaliero di Senigallia che consentiranno un potenziamento di attività, con relativa riduzione delle liste di attesa, una migliore gestione dei pazienti presi in carico ed una ottimizzazione anche nella gestione complessiva dei pazienti in chirurgia”.

Altro capitolo riguarda il Parcheggio: si segnala infatti che a partire dal 1 ottobre ha riaperto l’area parcheggio presso lo Stradone Misa, in cui verranno effettuati ulteriori lavori di adeguamento e verrà garantito l’accesso ai soli dipendenti tramite il posizionamento nel breve termine di una sbarra. L’area parcheggio precedente non è più utlizzata allo stato attuale, ma l’Azienda sta verificando la fattibilità di un possibile utilizzo con l’attuale proprietà per recuperare altri posti auto.

L’ottimizzazione dei parcheggi interni all’area ospedaliera è già stata avviata, prevedendo un aumento del numero complessivo di posti auto dedicati a persone con disabilità. Anche per gli utenti del centro dialisi e per i pazienti oncologici sono previsti posti auto riservati, che saranno oggetto di una specifica riorganizzazione. Sono prossimi all’avvio anche gli interventi di asfaltatura di porzioni di strade interne al Presidio, al fine di ottimizzare l’accessibilità da parte degli utenti e degli operatori.

“Prosegue l’intensa opera di ammodernamento tecnologico su tutto il territorio regionale che ci consente di rafforzare prevenzione e diagnosi per l’avvio tempestivo delle cure, e di ridurre le liste d’attesa” dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini. Citando un report uscito recentemente sulla stampa nazionale Saltamartini ricorda che “le Marche sono tra le prime regioni italiane per le strumentazioni elettromedicali meno obsolete e quindi più nuove, siamo secondi dietro la Provincia Autonoma di Bolzano” spiega. “Stiamo lavorando intensamente per potenziare e rendere più capillare la sanità marchigiana, con nuove apparecchiature e più servizi sul territorio che si avvalgono anche della telemedicina”.

