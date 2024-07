“Ma a me non me ne frega e canto”, gran finale con 105 XMasters Domenica 21 ultima giornata sulla spiaggia di Senigallia

“Ma a me non me ne frega e canto” sul palco degli Articolo 31, pienone annunciato da giorni con oltre 4.500 ticket bruciati nei giorni scorsi in poche ore, “e ballo, e nuoto, e pattino, e mi diverto” risponde il popolo del 105 XMasters di Senigallia pronto a viversi il weekend del gran finale di questa 13esima volta sulla Spiaggia di Velluto.

Un’edizione, organizzata come sempre da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, INAIL Marche, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche, in odor di record per numeri, attività ed entusiasmo. Ma non è ancora tempo di bilanci. Prima c’è tutta una domenica da vivere intensamente, all’interno di 40mila metri quadrati del Village.

Con ordine. Per risvegliarsi al meglio e riprendere la giornata niente di meglio di una lezione di yoga in compagnia di Michela Maltoni, insegnante, fondatrice della scuola Let it Yoga e molto popolare sui social (dalle 7 alle 8.15).

Sulla stessa lunghezza d’onda la lezione di Booty Barre, divertente mix tra danza, yoga e pilates, condotta da Valentina Barbieri (dalle 9 alle 10) mentre in acqua si potrà pagaiare con i campioni del sup: tra relax e amicizia un’opportunità imperdibile per affinare la tecnica, ascolta i consigli preziosi e vivere un’esperienza unica (ore 10.30).

In spiaggia, sulla pedana si potrà assistere alle acrobatiche performance dei freestyler del pattinaggio in linea della Hero Battle Cup, all’atto conclusivo prima delle premiazioni (dalle 9 alle 18) o seguire le lezioni di Daniele Tassoni, istruttore di Balance Board. In un crescendo di emozioni e divertimento che accompagnerà fino a sera con la diretta nazionale di Radio 105.

La degna chiusura di un’altra indimenticabile edizione.