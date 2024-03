Servizio civile Ast. si può fare domanda Riapertura solo fino al 14 marzo

Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale n. 387 del 7 marzo 2024, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al Bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero.



Si comunica che da questa mattina – 11 marzo – fino alle ore 10.00 di giovedì 14 marzo 2024 possono presentare la domanda di partecipazione i giovani che erano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del richiamato bando alla data del termine di presentazione delle domande già fissata alla data del 22 febbraio 2024. Si invitano tutti coloro che volessero candidarsi a consultare la pagina dedicata dove potranno trovare tutte le informazioni dettagliate per il Servizio Civile presso le strutture delle Aziende Sanitarie Territoriali della Regione Marche al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/servizio-civile-universale

Per la AST di Ancona sono disponibili in totale n. 31 posti suddivisi tra le sedi ospedaliere e territoriali (Senigallia, Corinaldo, Jesi, Fabriano, Ancona e Osimo).