La Nazionale di pattinaggio a Senigallia 32 convocati

Dopo i Campionati Italiani Indoor di febbraio a Pescara, il selezionatore della Nazionale Italiana di Pattinaggio Corsa, Massimiliano Presti ha diramato le convocazioni dei migliori 33 atleti Senior d’Italia per un collegiale di 3 giorni (15-17 Marzo) che si terrà presso il Pattinodromo Francesco Stefanelli alle Saline di Senigallia.

Convocati per il LunA Sports Academy i 2 vice campioni del mondo Alessio Piergigli ed Alice Sorcionovo oltre al tecnico Bernacchia Luca.

Gli atleti dovranno presentarsi il 15 marzo a Roma presso il Centro Sportivo dell’Acqua Acetosa per dei test tenuti dallo staff dell’Istituto di Medicina e Scienza dello sport del Coni di Roma e quindi si trasferiranno a Senigallia per 3 giorni di allenamenti in preparazione di una stagione che si prospetta altamente impegnativa al livello internazionale con Campionati Europei in Belgio nel mese di Luglio e Mondiali a Pescara a Settembre.

Soddisfazione per la LunA Sports Academy per la scelta di Senigallia come sede del primo collegiale della stagione che conferma come l’impianto delle Saline (con fondo Vesmaco) sia performante per l’alto livello del pattinaggio velocità; impianto che sarà protagonista dal 3 al 5 Maggio 2024 anche del “2° TROFEO VESMACO città di Senigallia”, gara che porterà a Senigallia centinaia di pattinatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Da

Luna Sports Academy