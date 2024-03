Liste d’attesa Marche, Saltamartini: “Stanziati oltre 13 milioni per 2024. Al lavoro per ridurle” "Ogni giorno soddisfatte in media 12mila richieste, quasi 9mila nei tempi. Incontri con referenti aziendali e Coordinamento Enti"

“Nel 2023 sono state recuperate 128.374 prestazioni ambulatoriali, 2.768 ricoveri e 12.016 screening. Nonostante le segnalazioni di alcuni disservizi, va sottolineato che ogni giorno vengono soddisfatte in media 12 mila prestazioni, quasi 9 mila nei tempi. Per il 2024 abbiamo stanziato oltre 13 milioni di euro per il recupero delle liste d’attesa ambulatoriali e ospedaliere. Stiamo lavorando per cercare di ridurle e per dare risposte ai marchigiani”.

Lo dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.