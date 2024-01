Allerta gialla per vento sulle Marche da nord fino a Senigallia Avviso della Protezione Civile valido per venerdì 19 gennaio 2024

La Protezione Civile Regionale, in data 18 gennaio, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 6 per vento valido per tutta la giornata di venerdì 19 gennaio 2024.

FENOMENI: dalle ore centrali di venerdì 19 è previsto un rinforzo del vento lungo la fascia costiera ed una rotazione da nord-est, con raffiche che potranno raggiungere l’intensità di burrasca.

Contestualmente, è previsto un rinforzo del moto ondoso, con mare molto mosso o, al più, agitato.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.