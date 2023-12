Bilancio di fine anno per Gio Marche Il presidente Riccardo Montesi ringrazia per l'impegno e invia i migliori auguri agli imprenditori associati

Signori soci, amici e colleghi,

l’associazione nel 2023 ha visto l’ingresso di nuovo associati.

Su iniziativa dell’Ing. Gianfranco Biancini e del Prof. Gaetano Sinatti abbiamo svolto tre incontri tecnici, inoltre abbiamo organizzato con successo il convegno su E.S.G in collaborazione con le BCC di Ostra e Morro D’Alba, Pergola e Corinaldo e Fano.

Il Premio alla Carriera, alla sua XII edizione, si è confermato unico nel suo genere con il più alto riconoscimento.

Abbiamo dato contributi in denaro a favore di AICU (Associazione Italiana Carlo Urbani) che pubblica l’elenco dei donatori tramite 5000 calendari distribuiti in Italia e all’estero e all’associazione no-profit AOS.

Riceviamo apprezzamenti per l’invio costante di informazioni utili per le aziende e per professionisti.

Il programma per il 2024 sarà anche in funzione dell’impegno da parte dei componenti il Consiglio Direttivo e delle risorse disponibili.

Doveroso ringraziamento per il Vostro contributo a nome mio, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Territoriale per il Premio alla Carriera.

Invio i migliori auguri per un Buon Natale e felice prospero anno nuovo.

Il Presidente

Riccardo Montesi