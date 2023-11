Tra cento vini migliori d’Italia, Marche Bianco “PrimodiCupi” 2021 di Coppacchioli Tattini Riconoscimento dal Golosario per l'azienda di Cupi di Visso guidata dalla ventisettenne Ginevra Coppacchioli

Nella più recente edizione del Golosario, presentata all’inizio del mese, il numero 22, curato da Paolo Massobrio e Marco Gatti, annovera il Marche Bianco “PrimodiCupi” 2021 di Coppacchioli Tattini tra i cento vini “migliori” d’Italia.

L’azienda, guidata da Ginevra Coppacchioli, ventisette anni, si distingue per il coraggio di coltivare viti nel vigneto più elevato delle Marche, sicuramente tra i primi cinque in Italia per altitudine. Ginevra ha vissuto in varie parti del mondo, tra Lombardia, Argentina, Brasile e Venezuela, seguendo il lavoro del padre ingegnere, ma ha mantenuto sempre un legame profondo con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nutrendo il sogno di produrre vino su queste montagne.