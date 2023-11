Conto alla rovescia a Senigallia per la rassegna “Teatro Ibrido” Promossa dalla compagnia Collettivo Collegamenti, avrà inizio a partire da sabato 18 novembre

86 Letture Cultura e Spettacoli

La compagnia Collettivo Collegamenti, che si occupa di linguaggi performativi, festival ed eventi culturali nella regione Marche, dà il via a “Teatro Ibrido” una rassegna di “apericult” ovvero aperitivi culturali con lezioni spettacolo, letture recitate e musica dal vivo presso il Teatro Fatati – Museo del Giocattolo Antico in via Maierini, 13 a Senigallia, grazie al sostegno di AMAT e di Coop Alleanza 3.0 con il progetto “più vicini”.

“Abbiamo immaginato uno spazio intimo in cui coltivare l’incontro e lo scambio tra pubblico e attori a partire da tematiche culturali legate alla letteratura, al cinema, all’arte.- spiegano gli attori Filippo Mantoni e Francesca Berardi– Linguaggi e tematiche ibride su cui confrontarsi sorseggiando un bicchiere di vino, come in un caffè letterario in un tempo sospeso” .

La rassegna si apre nel mese di Novembre con un doppio appuntamento gratuito sostenuto dal Comune di Senigallia/Ufficio Cultura nell’ambito del progetto “io sono mare” e proseguirà una domenica al mese con i seguenti appuntamenti:

Sabato 18 e Domenica 19 Novembre ore 18:

Donne Mitiche. Mitì, Penelope e Medusa

Un recital poetico con le suggestive sonorità dal vivo a cura del poli-strumentista Simone Bellezze.

I testi, tratti dal testo “Parole Camminate | Porto” di Francesca Berardi e legati al progetto di sonorizzazione del porto di Senigallia “Play Project” sono ispirati a quattro personaggi archetipici e leggendari legati al mare: la sirena Mitì, la gorgone Medusa, la regina Penelope che schiudono echi ed emozioni universali: la paura, l’attesa, l’eros, il dolore, la guarigione.

(evento gratuito)

Domenica 17 Dicembre ore 18:

Vissi d’Arte

Un recital di Francesca Berardi tra musiche e parole attraverso le pieghe delle vite ardenti della poetessa Emily Dickinson, la danzatrice Isadora Duncan e la pittrice Frida Kahlo.

Quasi tre divinità il cui eco continua ad essere fonte di ispirazione.

Domenica 21 Gennaio ore 18:

Metamorfosi

Voci e frammenti di esistenza di un mondo antico, misterioso, a metà tra mito e realtà. Storie di banchetti e baccanali, metamorfosi e leggende.

Con Filippo Mantoni e Francesca Berardi.

Domenica 25 Febbraio ore 18:

…Faceva Federico

Lezione-spettacolo di Francesca Berardi su Federico García Lorca, voce tra le più originali del Novecento spagnolo. Un viaggio dall’Andalusia profonda di Romancero Gitano, alla contemporaneità di Poeta a New York, tra l’amicizia con Dalí e Buñuel e l’amore per il teatro.

Domenica 17 Marzo ore 18:

Almodóvar

Lezione-spettacolo di Filippo Mantoni sulla filmografia del cineasta spagnolo tra linguaggio filmico, tracce di storia e temi simbolici.

A seguire, degustazione di vino e stuzzicheria con i prodotti di Coop Alleanza 3.0, a cura di Federazione Italiana Cuochi/Ancona con la collaborazione di IIS “Panzini”.

Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3479237933 (posti limitati)

Biglietto intero: 12€

Ridotto soci Coop e soci Collegamenti: 10€