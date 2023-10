I Pink Floyd Legend tornano nelle Marche Dopo Ancona e Macerata, San Benedetto del Tronto

Dopo i grandi successi riscossi allo Sferisterio di Macerata (con ben 3 sold out) e il tutto esaurito al Teatro delle Muse di Ancona dello scorso marzo, i Pink Floyd Legend tornano nelle Marche per esibirsi per la prima volta a San Benedetto del Tronto, al PalaRiviera, il 28 ottobre 2023, con il tour celebrativo del 50° anniversario dell’uscita di The Dark Side of the Moon.