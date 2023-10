I sindaci italiani in visita a Kiev e Leopoli il 14 e 15 ottobre Per conto di ANCI Marche parteciperanno all'iniziativa i sindaci di Fermo, Paolo Calcinaro, e di Fano, Massimo Seri

182 Letture Cronaca

Prosegue l’impegno del coordinamento dei direttori e segretari delle Anci regionali a sostegno dell’emergenza umanitaria in Ucraina a sostegno delle iniziative del Mean, Movimento Europeo Azione Non Violenta che vede anche la collaborazione e il sostegno della CEI con la presenza all’iniziativa di Leopoli del vicepresidente della Conferenza Episcole Mons. Francesco Savino.