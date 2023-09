“Laboratorio Analisi, nessun passo avanti” Il Comitato per la Difesa dell'Ospedale di Senigallia torna su prenotazioni e organizzazione

Laboratorio Analisi, nessun passo avanti. Parliamo sempre di prenotazioni e di organizzazione. Le Marche hanno una organizzazione a macchia di leopardo, ognuno fa da sè.

Un cittadino ci scrive:

“Per la cronaca.. ora al mare ho parlato con una famiglia di Pergola. Mi sono permessa perché parlavano della Regione. Le analisi a Pergola si prenotano per telefono dalle 10:.30 alle 13:00. direttamente chiamando ad un numero del Laboratorio. Attesa: massimo 2 gg e si fanno. Non è una brutta idea.”

Caro cittadino comprendiamo la tua proposta che prova a proporre una soluzione al caos organizzativo in atto nel nostro Laboratorio ma dalle conoscenze che abbiamo in merito ti diciamo subito che non è possibile anche se sarebbe auspicabile per i pazienti, soprattutto anziani.

Ci vorrebbe un impiegato del Cup che risponde al telefono solo per questo. E non c’è!

Ma anche da un operatore del Laboratorio è impossibile.

Non è fattibile, già così manca il personale!

Purtroppo l’informatizzazione invece di velocizzare il lavoro lo ha rallentato per la troppa burocrazia.

Parlando di 15 anni fa in 2 o 3 impiegati accettavano 130/140 pazienti esterni più i domiciliari, inserendo gli esami uno per uno con un numero abbinato che logicamente dovevano imparare a memoria perchè non avevano ancora la pistola per il codice a barre.

Non c’erano prenotazioni e gli esami si facevano giornalmente.

Poi sono arrivati i grandi esperti in informatica assunti a livello regionale.

Hanno rivoluzionato il sistema più volte ma facendo sempre più caos, anziché agevolarlo, velocizzarlo e renderlo semplice soprattutto per la popolazione più anziana.

Ora si possono accettare solo 60/70 pazienti, più i domiciliari.

E oltretutto hanno imposto le prenotazioni che arrivano anche a 10/15 giorni.

E così, grazie ai grandi cervelloni, si è peggiorata una parte importante del servizio sanitario nazionale.

Senza considerare che allora il Direttore di Laboratorio era sul posto e da Dirigente si faceva rispettare perchè tutto il personale era sotto di lui per quanto riguarda l’organizzazione, compresi gli impiegati che ora invece sotto la Direzione Amministrativa Ospedaliera (D.A.O., personale di Laboratorio, Radiologia e Cup) sono sempre meno.

In caso di assenze giustificate, ferie malattie etc…, gli operatori del Laboratorio Analisi non sono mai sostituiti e di questo chiediamo chiarimenti alla D.A.O..

Il personale del Servizio di Laboratorio che già svolge diligentemente e accuratamente il proprio compito ha bisogno di certezze e serenità durante l’orario di lavoro per la gestione dei dati sensibili dei pazienti, dei risultati degli esami, il front-office con i cittadini… etc… e riportarlo sotto il Dirigente del Laboratorio migliorerebbe il Servizio.

da Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia