Iniziato il dragaggio del Misa nel centro storico di Senigallia Le Foto dei primi lavori

E’ iniziato l’intervento da parte del Genio Civile della Regione Marche, per ripulire il fondale del tratto di Fiume Misa al centro di Senigallia.



I lavori consisteranno nella rimozione, tramite asportazione di migliaia di metri cubi di materiale (in particolare inerti e sedimenti) che si sono depositati nel tratto fluviale tra il Ponte Garibaldi ed il Ponte Perilli.

In quel luogo il fiume è costellato di affioramenti, in parte visibili dalle sponde, che in caso di piena possono rappresentare un pericolo per la città.

Come Amministrazione avevamo richiesto in più occasioni, a livello governativo regionale e statale, che si ponesse rimedio alla vicenda mediante l’escavo del tratto fluviale (mai effettuato negli ultimi decenni) nelle zone in cui vi sono questi depositi di materiale.

Alcuni giorni fa abbiamo appreso con grande soddisfazione che la Regione Marche ha accolto questa nostra richiesta e finalmente oggi abbiamo assistito all’inizio dei lavori di escavo in quel tratto, che avverranno mediante utilizzo pale meccaniche asportando il materiale accumulato per poi trasportarlo altrove.

Per completezza aggiungiamo che il disagio cagionato alla circolazione da questi lavori sarà estremamente circoscritto e consisterà, come indicato nell’ordinanza n. 481 del 23 giugno 2023 in vigore già da oggi, nell’istituzione del divieto di sosta nel tratto di Via Portici Ercolani, compreso da Via Pisacane a Via Mastai, nonché nel restringimento sempre in quel tratto della carreggiata stradale, al fine di poter permettere lo stazionamento del cantiere.

Stiamo continuando l’interlocuzione con la Regione Marche ed il Commissario Straordinario per il prosieguo dell’escavo anche in altre aree e per la formale individuazione delle aree di laminazione lungo il tratto fluviale, capaci di contribuire alla messa in sicurezza di tutto il territorio.