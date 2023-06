Partita del cuore – Insieme per Senigallia: svelato il “Charity team” in campo il 21 giugno Al Bianchelli ci sarà anche l'infettivologo Matteo Bassetti con il comandante VVFF Patrizietti, il dr. Pagliariccio e operatori Caritas

Sale l’attesa tra il pubblico per vedere sul prato dello stadio Bianchelli di Senigallia i propri idoli musicali e sportivi che giocheranno in nome della solidarietà per la Partita del Cuore – Insieme per Senigallia mercoledì 21 giugno alle 21, per dare il proprio sostegno alla popolazione marchigiana colpita dall’alluvione di settembre, attraverso progetti e azioni concrete di Caritas Senigallia.

Il Charity Team, come dice il nome, è una squadra speciale, formata da politici, ex giocatori e allenatori della Vigor, dall’infettivologo Matteo Bassetti, professore ordinario dell’Università di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, da uno studente delle scuole superiori di Senigallia, da alcuni operatori Caritas Senigallia, dal dottor Gabriele Pagliariccio, chirurgo e fondatore dell’ambulatorio medico solidale Paolo Simone – Maundodé. E poi, tra le fila della squadra, allenata da Paolo Valente, alcuni personaggi che sono stati protagonisti, in un modo o nell’altro, della tremenda alluvione che ha scosso le Marche e il territorio senigalliese a metà settembre del 2022. Personaggi simbolo di giornate difficili, nere, dalle quali è stato davvero faticoso risollevarsi ma che, grazie all’aiuto di tutti, e ora della Partita del cuore – Insieme per Senigallia, le persone sono riuscite a vedere una luce. Per questo ci sarà Pierpaolo Patrizietti (in foto), comandante dei Vigili del fuoco di Ancona, insieme ad Alessandro Olivi, compagno di squadra e amico di Andrea, bravissimo calciatore morto al Pianello di Ostra sorpreso dall’onda del fiume. Una squadra piena di umanità di senso, pronta a dare il massimo contro la Nazionale Italiana Cantanti, con i suoi grandi nomi e la sua splendida generosità, nella cornice di una serata che sarà certamente indimenticabile.

Un ringraziamento particolare va all’AIA (Associazione Italiana Arbitri) per aver messo a disposizione la terna arbitrale e il quarto uomo. È di pochi giorni fa la notizia che Givova e FIGC hanno siglato un accordo triennale per la sponsorizzazione tecnica e la fornitura ufficiale dell’abbigliamento sportivo dell’AIA. A partire dal 1° luglio 2023, con una collezione ad hoc, Givova firmerà i kit gara e lo sportswear di allenamento e di rappresentanza per tutti gli associati AIA, dalla serie A fino ai campionati giovanili. Ricordiamo che Givova è lo sponsor tecnico delle due squadre che scenderanno in campo la sera del 21 giugno, motivo in più affinché tutti gli associati all’AIA siano presenti allo stadio Goffredo Bianchelli.

La corsa ai biglietti è scattata: ci sono ancora dei posti per la grande serata, basta andare su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/Ticket/partita-del-cuore-insieme-per-senigallia/204876) oppure presso la Libreria Mastai in via Felice Cavallotti 15 con orari limitati (martedì solo mattina 9-12.30, mercoledì 9-12.30 e 17-19).