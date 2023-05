Misa-Nevola bene comune: nasce il coordinamento delle e degli alluvionati "Ribaltare i rapporti di forza esistenti per imporre ciò che non hanno fatto e non fanno: mettere in sicurezza valle Misa-Nevola"

Proprio mentre finivamo di scrivere queste parole per formalizzare la nascita del Coordinamento Volontarie/i Alluvione 2022, la pioggia ha ricominciato a battere e con essa sono tornati gli incubi, le notti insonni, le corse per spostare ogni bene sopra i tavoli o, per chi è più fortunato, ai piani alti.

Abbiamo ricominciato a vedere le strade della nostra città allagate perché è esondato il fosso Sant’Angelo – anche grazie alla saracinesca del Ponte Rosso aperta troppo tardi – ma soprattutto perché l’acqua è di nuovo uscita dai tombini – e ancora una volta nessuno nell’amministrazione comunale sembra si sia interessato dello stato delle fogne. Abbiamo di nuovo saputo di case allagate al Vallone o in Via Rovereto. La rabbia, tanta, sale insieme a dolore e stanchezza. Sensazioni difficili da gestire che rischiano di scemare in frustrazione, solitudine, resa.

Quando ti costringono a vivere nella paura costante, l’unico modo per riprendersi quotidianità e futuro è trasformare la frustrazione individuale in rabbia collettiva, chiamando in causa non il destino ma le istituzioni politiche ed economiche che ci governano, dirette responsabili dell’amministrazione del territorio, della sua salvaguardia. In primis la Regione Marche e il latitante commissario Acquaroli. A loro va rivolta la nostra inimicizia, con l’obiettivo di ribaltare i rapporti di forza esistenti per imporre ciò che non hanno fatto e che ancora, scelleratamente, non hanno intenzione di fare: mettere in sicurezza la valle Misa-Nevola. Anteponendo le ragioni delle e degli abitanti, dell’ecosistema fiume a quelle delle clientele politiche ed economiche.

Sabato scorso siamo andati alla manifestazione a Pianello di Ostra insieme a tutti i comitati delle e degli alluvionati. Un piccolo passo verso l’autorganizzazione della rabbia e del sapere sociale. Verso piazze da riempire con il peso del fango che abbiamo spalato e che continueremo a spalare. Di seguito, su Glomeda.org il nostro intervento. In attesa che la pioggia si fermi, organizziamoci/organizziamo la nostra lotta.

Se hai bisogno di supporto legale di qualsiasi tipo scrivi a: supplegalealluvione@outlook.it

Se hai bisogno di attrezzature o interventi, se vuoi capire come organizzarti, scrivici alla pagina facebook Coordinamento Volontarie/i Alluvione 2022 o al num: 353 411 4609.