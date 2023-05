Rapporto Bes dell’Istat, marchigiani sempre più poveri e sfiduciati Longhin (Cgil): "I marchigiani hanno il diritto di avere un lavoro stabile, ben retribuito e una sanità che funzioni"

Sfiduciati, spenti e poveri. Ecco i marchigiani oggi: rispetto al 2019 (benchmark), hanno paura del futuro e non vedono una via d’uscita a breve termine. E’ la fotografia che emerge dai dati del rapporto Bes (benessere economico sociale) dell’Istat, elaborati dall’Ires Cgil Marche: a determinare questo quadro sono alcuni dei principali indicatori del Bes tra cui il benessere economico, soggettivo, salute, istruzione e relazioni sociali. Tanto per farsi un’idea, il 62,5% degli indicatori sul benessere economico è peggiorato, stessa sorte per le relazioni sociali, 62,5%, per istruzione e formazione, 58,3%, benessere soggettivo con il 75%, la salute con il 54,5%. Per istituzioni e politica, il 55,6% degli indicatori è peggiorato.