Criticità idrogeologica e temporali: nuova allerta gialla per giovedì 11 maggio 2023 Avviso emesso dalla Protezione Civile regionale delle Marche, valido per tutta la giornata. Sul senigalliese possibili rovesci

La Protezione Civile Regionale, ha emesso, in data 10 maggio il messaggio di Allertamento n.34 per criticità idrogeologica e temporali valido per tutta la giornata di giovedì 11 maggio 2023.

La permanenza di una circolazione ciclonica darà luogo ad instabilità sulla nostra regione con precipitazioni a carattere temporalesco a sviluppo diurno.

Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da rovesci o temporali sparsi localmente di forte intensità nelle zone basso collinari e costiere.

