Prelievi al Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Senigallia: cambia metodo di prenotazione Da maggio procedura solo tramite CUP e sportelli. Sessanta accessi giornalieri più quaranta per non prenotati

A partire dal mese di maggio, anche presso il laboratorio Analisi di Senigallia sarà possibile effettuare le prenotazioni per il prelievo venoso senza ricetta medica, sia telefonicamente, contattando il CUP regionale ( numero verde 800-098798 da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00) sia di persona, recandosi direttamente presso gli sportelli CUP del territorio dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona con modalità e orari presenti nella Guida ai Servizi del sito: www.asur.marche.it (sotto la voce “Cittadini”).

Per tali prenotazioni è stata aperta una apposita agenda informatizzata, con regole regionali identiche per tutti i laboratori analisi, che permette di ricevere, al momento, 60 accessi giornalieri, i cui numeri saranno tuttavia proporzionati sulla base dell’effettivo bisogno.

Verranno mantenuti in più circa 40 accessi per non prenotati, dedicati alle urgenze e alle categorie protette.

Si ritengono doverose queste puntualizzazioni poiché, in questi giorni, sulla stampa locale, sono apparse notizie, in proposito, piuttosto imprecise. In particolare per quanto riguarda il numero degli accessi giornalieri a disposizione dell’utenza.

da AST Ancona