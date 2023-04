Presentato il progetto di promozione turistica “Le Strade della Birra” L'assessore regionale Antonini: "La birra come porta di accesso diffusa sul territorio e veicolo di conoscenza"

Il turismo della birra parte dalle Marche. Le Marche sono infatti la prima Regione in Italia ad aver sviluppato un progetto per la valorizzazione e promozione sul turismo della birra denominato “Le Strade della Birra”. E’ stato realizzato con la collaborazione dell’Associazione nazionale “Città della birra” e dall’associazione di produttori “Marche di birra” e questa mattina è stato presentato ad Ancona, a Palazzo Leopardi, alla presenza dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini e, per l’Associazione nazionale “Città della birra”, del vice presidente Giovanni Breccia, sindaco di Monte Porzio, del direttore Luca Marcelli e di Massimo Cardellini, consigliere delegato dal Comune di Apecchio, dove ha sede l’associazione.