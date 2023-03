Convegno regionale del Gruppi di preghiera di Padre Pio: partecipa anche Senigallia Appuntamento sabato 1° aprile presso la Basilica lauretana. Si sta organizzando un autobus per gli interessati

Le condizioni di vita sempre più difficili (guerre, crisi economica, pandemie, ecc.) e le problematiche esistenziali, spingono le persone a curare sempre più la sfera del trascendentale: è il caso della crescente diffusione dei Gruppi di preghiera intitolate al Santo popolarissimo di Pietrelcina, Padre Pio, strutturati ormai in tutto il territorio nazionale ed all’estero.

A Senigallia ed hinterland, opera da anni un Gruppo di preghiera di Padre Pio.

In un comunicato, il Gruppo annuncia la partecipazione al Convegno Regionale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio delle Marche prevista per il pomeriggio di sabato 01.04.2023 presso la Basilica della Santa Casa di Loreto.

Il titolo significativo del raduno “E’ la preghiera che spande il sorriso e la Benedizione di Dio” e prevede l’incontro dei Gruppi sul Sagrato del Santuario, il passaggio processionale in Santa Casa, la Catechesi di Padre Luciano Lotti, l’Adorazione Eucaristica ed infine la Santa Messa presieduta dal Coordinatore Regionale del Gruppi di Preghiera , Padre Marzio Calletti.

Per quanti fossero interessati , è prevista la partenza di un Bus da Senigallia alle ore 14 di sabato 01.04 in Via Leopardi (ex-Pesa Pubblica), prenotando in tempo utile al N° 331.9275829 (Oronzo). Costo Euro 15.