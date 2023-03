Violino e pianoforte al Teatro La Fenice di Senigallia con Anna Tifu e Romeo Scaccia Ultimo appuntamento di Senigallia Concerti domenica 12 marzo

La stagione di Senigallia Concerti si avvia al gran finale. Con ospite una delle più straordinarie violiniste della scena internazionale: Anna Tifu. L’appuntamento è per domenica 12 marzo alle ore 18 al Teatro la Fenice di Senigallia.

Anna Tifu, vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Dotata di temperamento, virtuosismo e musicalità ineguagliabili, per l’occasione Tifu, insieme al pianista Romeo Scaccia, eseguirà alcune delle pagine più belle della storia della musica classica come la celebre Ciaccona di Vitali, la Fantasia sulla Carmen di Bizet proseguendo poi con Tzigane di Ravel. Un concerto in grado di coinvolgere i neofiti e il pubblico più esigente.

Il cartellone di Senigallia Concerti con l’evento finale corona una stagione concertistica di grande successo e partecipazione di pubblico. La stagione, con direttore artistico il M° Federico Mondelci, è promossa dal Comune di Senigallia e dall’Associazione Lemuse, che si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Questo il programma del concerto per violino e pianoforte: Ciaccona in sol minore di Tommaso Vitali, Tzigane Op. 76 di Maurice Ravel, Meditazione da Thaïs di Jules Massenet, Carmen Fantasy Op. 25 di Pablo De Sarasate.

Al concerto saranno presenti tra il pubblico molti giovani allievi delle Scuole Medie degli Istituti Marchetti e Fagnani accompagnati dai professori Paola Pancotti e Elena Solai. Tale iniziativa è volta a sensibilizzare i giovani avvicinandoli all’arte e alla bellezza.

Biglietti disponibili sia sul circuito di Vivaticket sia nella biglietteria del teatro. La biglietteria è aperta sabato mattina e pomeriggio con orario 10.30 – 12.30 e 17 – 20; domenica la biglietteria sarà aperta dalle ore 15. Biglietti da 10 a 15 euro. Infoline 071 7930842 negli orari di apertura della biglietteria e su www.marchefestival.net.

Nella pagina YouTube di Marche Festival è possibile vedere/ascoltare il video per entrare nell’atmosfera in programma per domenica 12 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia.

Biografie degli artisti

Anna Tifu

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione.

Nata a Cagliari, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni sotto la guida del padre e a suonare in pubblico a 8 anni, vincendo il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto.

A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo, all’età di 12 anni, debutta alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch.

All’età di quattordici anni vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno vince il 1° premio al Concorso Internazionale M.Abbado di Stresa. Si diploma appena quindicenne al Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore.

Ha studiato con Salvatore Accardo all’Accademia Walter Stauffer di Cremona e successivamente all’Accademia Chigiana di Siena dove, nel 2004, ottiene il Diploma d’Onore.

Viene ammessa, all’età di 17 anni, al Curtis Institute di Philadelphia dove ha studiato con Aaron Rosand, Shmuel Ashkenazy e Pamela Frank e successivamente si perfeziona Parigi dove ottiene il diploma superiore di Concertista.

Si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali ed Internazionali come l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Nazionale della RAI di Torino, Orchestra della Fondazione Arena di Verona, Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Simòn Bòlivar Orchestra del Venezuela, Stuttgarter Philarmoniker, Dortmunder Philharmoniker, George Enescu Philarmonic Orchestra e Radio Orchestra di Bucharest, Lithuanian Chamber Orchestra, Munich chamber Orchestra, KZN Philarmonica di Durban, Israel Philharmonic soloists, Prague chamber Orchestra, Orchestra Filarmonica del Qatar e al fianco d’importanti direttori, tra i quali Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, David Afkham, Juraj Valcuha, Mikko Franck, John Axelrod, Christoph Poppen, Justus Frantz, Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Sergiu Commissiona, Lü Jia, Giampaolo Bisanti, Julian Kovatchev, Hubert Soudant, Gèrard Korsten, Gabor Ötvös.

Gli impegni più prestigiosi recenti e futuri includono concerti al George Enescu Festival di Bucharest con l’Orchestra RAI di Torino e Juraj Valcuha, tournèe in Russia, sempre con l’Orchestra RAI, concerto con Gustavo Dudamel e la Simòn Bòlivar Orchestra del Venezuela, inaugurazione della Stagione a Genova, Teatro Carlo Felice dove, per l’occasione, si è esibita con il famoso violino Guarneri del Gesù detto “IL CANNONE” appartenuto a Niccolò Paganini, inaugurazione a Venezia, Teatro La Fenice con Diego Matheuz, concerto inaugurale della Stagione Fondazione Società dei Concerti di Milano dove è regolarmente invitata, inaugurazione della Stagione a Verona per gli Amici della Musica, concerto allo Stradivari Festival di Cremona, dove si è esibita in uno spettacolo insieme all’Etoile Carla Fracci, concerti all’Auditorium Parco della Musica di Roma insieme a Yuri Temirkanov e l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e l’inaugurazione della Stagione a Parigi, con l’Orchestra Filarmonica di Radio France, diretta da Mikko Franck.

Recente è il suo debutto per la casa discografica Warner Classics, in duo con il pianista Giuseppe Andaloro.

Ha collaborato con musicisti come Maxim Vengerov, Yuri Bashmet, Ezio Bosso, Enrico Dindo, Julien Quentin, Giuseppe Andaloro, Mario Brunello, Michael Nyman, l’Etoile Carla Fracci, l’attore John Malkovich e Andrea Bocelli, il quale nel 2011 ha invitato Anna come solista ospite in numerosi concerti in Italia, Egitto e Stati Uniti.

Ha tenuto concerti a rinomati festival come il Tuscan Sun Festival, Festival de Musique Menton, Ravello festival, Al Bustan di Beirut e il George Enescu festival dove è regolarmente invitata, oltre che presso celebri sale da concerto come la Scala di Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Verdi di Milano, Great Hall di San Pietroburgo, Tchaikovsky Concert Hall di Mosca, Konzerthaus di Dortmund, Konzerthaus di Berlino, Beethoven-Saal di Stoccarda, Teatro La Fenice di Venezia, Rudolphinum Dvorak Hall di Praga, Ateneo e sala Palatului di Bucharest, Madison Square Garden di New York, Staples Center di Los Angeles, Auditorium Simòn Bòlivar di Caracas.

Anna Tifu è stata testimonial della campagna pubblicitaria 2011 di Alitalia, assieme a Riccardo Muti, Giuseppe Tornatore ed Eleonora Abbagnato.

In occasione del solstizio d’Estate 2020, L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Anna Tifu – che per l’occasione indossa tre abiti Fendi Couture – eseguono l’Estate, tratta dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi per il progetto Anima Mundi de La Maison Fendi online in streaming.

Le è stato assegnato il Premio Donna 2020 Paul Harris Fellow dal Rotary Club Milano Sempione.

Suona il violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier” 1716 ex Napoleone e il violino Carlo Bergonzi “Mischa Piastro” 1739 della Fondazione Canale di Milano.

Romeo Scaccia

Pianista, comincia la sua formazione musicale a Cagliari al Conservatorio “Pierluigi da Palestrina”, sotto la guida di Arlette Giangrandi Eegmann diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Prosegue i suoi studi presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo sotto la guida di Alexander Lonquich e presso l’Accademia “Franz Liszt“ di Budapest, sotto la guida di Ferenc Rados (tra i suoi allievi András Shiff e Zoltàn Kocsis), che definisce Scaccia, “un talento autentico e straordinario”.

Si specializza in Pianoforte, Composizione e Arti Multimediali presso lo Sweelinck Conservatorium di Amsterdam.

Vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, attualmente è un affermato compositore e concertista. Si esibisce in tutto il mondo, palesando spiccate qualità artistiche e notevole personalità interpretativa che catalizza l’attenzione e trascina la platea.

Apprezzato anche nel modo del jazz, vanta collaborazioni con Frank Gambale, Steve Gadd, Dave Weckl,Abraham Laboriel, Dionne Warwick.

A seguito di una fortunata tournèe con la celebre fanfara macedone “Kocani Orkestar”, pubblica un intenso CD live “Romeo Scaccia meets Kocani Orkestar”, prodotto dalla Jazzverkstatt di Berlino.

Nella veste di compositore, Scaccia manifesta grande versatilità e padronanza indiscussa dei vari generi musicali, spaziando con inusuale naturalezza, dal classico al barocco, al jazz, al pop, al contemporaneo.

È autore di numerose colonne sonore, dagli spot pubblicitari ai documentari e lungometraggi.

Costantemente alla ricerca di nuove forme espressive, è precursore nell’uso di computers e sintetizzatori; realizza il primo concerto multimediale al mondo via internet, con esecuzione dal vivo a Macerata e collegamento tramite software proprietario con pianoforti disklavier nelle sedi remote di Amsterdam e Londra, e streaming web livecast dell’evento.

Nel 2005 realizza la colonna sonora del Film muto del 1929 “la Grazia” eseguita dall’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, ottenendo un grande successo di pubblico e di critica e riproposta nella programmazione dei più importanti Festivals internazionali.

Protagonista all’Expo Universale di Shanghai, come unico artista europeo invitato nel prestigioso Padiglione Cina, in collaborazione con l’artista cinese Shan Shan Sheng. La musica composta da Scaccia per l’occasione diventa la colonna sonora del video sull’Expo 2010 che ottiene il prestigioso Prix Italia.

Nel 2011 pubblica il suo album per piano solo “Not Yet”, che presenta in Svizzera in occasione dell’Auvernier Jazz Festival, nel quale Scaccia è chiamato nel ruolo di artista testimonial.

Vincitore delle edizioni 2012 e 2015 del Premio tecnico della Pubblicità Mediastars per la migliore colonna sonora.

Sua la musica che accompagna la mostra multimediale “I 150 anni dell’Unità d’Italia”, presentata presso la Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica.

Nel 2014 gli viene riconosciuta la medaglia di rappresentanza della Presidenza del Senato della Repubblica “Per le sue spiccate qualità artistiche e per la costante ricerca di nuove espressioni fra arte visiva, recitazione e musica, che favoriscono essenziali strumenti per la formazione e gli scambi culturali”.

Firma la colonna sonora dell’Esposizioni multimediali del Padiglione Italiano in occasione dell’Expo 2015 di Milano

Reduce dal successo della recente tournée negli Stati Uniti e Canada coronata dal concerto presso gli studi CBS “Gleen Gould” di Toronto con altissima ed entusiasta partecipazione di pubblico.