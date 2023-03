“Per l’8 marzo meno mimose, più consapevolezze” Difesa Legittima Sicura celebra a suo modo la festa della donna a Senigallia

146 Letture Associazioni

“Meno mimose, più consapevolezze”.Con questo slogan, Difesa Legittima Sicura torna a celebrare a suo modo, a Senigallia, la festa della donna.

Con il patrocinio della Fijlkam (la federazione italiana di arti marziali), Dls apre l’evento a tutte le donne – ma anche gli uomini interessati potranno partecipare – che vogliono acquisire maggiore consapevolezza non solo dei propri diritti ma anche delle proprie potenzialità.

Appuntamento domenica 12 marzo alle ore 10 al palazzetto del Campo Boario (il numero dei partecipanti sarà limitato alla capienza di legge) alla presenza dell’Avv. Roberto Paradisi, coordinatore nazionale di Dls, dell’olimpionica Lucia Morico, testimonial del progetto e di varie istruttrici di arti marziali aderenti al progetto per la difesa delle donne di Dls (Jessica Abbrugiati per il ju jitsu, Sara Sanna per il taekwondo, Sara Zagaglia e Annarita Stefanìa per il judo ed Arianna Rigamonti per il karate). Presenti per un saluto anche il presidente della Fijlkam Marche Marco Masi, l’assessore ai servizi sociali Cinzia Petetta e il presidente del Consiglio dell’Unione Luigi Rebecchini. Dopo una introduzione teorica di natura giuridica che riguarderà soprattutto la consapevolezza dei sintomi di violenza e le opportunità che l’ordinamento mette a disposizione delle donne, le partecipanti e gli interessati ai principi base di difesa personale potranno cimentarsi in alcune tecniche semplici finalizzate allo sviamento della forza, svincolamento e sganciamento.

Coordinerà le istruttrici la medaglia di bronzo olimpionica di judo Lucia Morico. Dls, che già collabora da anni con diversi enti pubblici e locali (l’ultimo in ordine di tempo ad aver organizzato un progetto con Dls è stato il Comune di Loreto), intende con questa iniziativa sottolineare l’importanza di un approccio “integrato” alla difesa delle donne che comporta consapevolezze giuridiche, psicologiche e tecnico-operative. Chi è interessato a partecipare potrà presentarsi in tuta ginnica.

E’ possibile chiamare per prenotazioni e informazioni il 338 7778428.

Da

Difesa Legittima Sicura