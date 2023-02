Giornata Internazionale dell’Epilessia: a Senigallia il concerto di Susanna Amicucci Il ricavato dell'evento di domenica 5 febbraio 2023 sarà devoluto all'Associazione Marchigiana Lotta contro l'Epilessia

In occasione della “Giornata Internazionale dell’Epilessia”, nata da un’iniziativa congiunta dell’Ufficio internazionale per l’epilessia (IBE) e della Lega internazionale contro l’epilessia (ILAE) a cui aderisce la LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) che, ogni anno cade nel secondo lunedì di febbraio, l’AMCE (Associazione Marchigiana lotta Contro l’Epilessia) aderente alla LICE organizzano un concerto dal titolo: Susanna Amicucci in • ACCAPO

L’evento si svolgerà domenica 5 febbraio 2023 alle ore 17.00 presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia.

E’ richiesta la prenotazione al seguente numero 3282231865 (ore pasti), costo del biglietto è € 10.

All’incontro interverranno la Dott.ssa Nicoletta Foschi, Medico Neurologo Responsabile del Centro Epilessia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, e referente LICE per la Regione Marche e la Presidente dell’AMCE Gabriella Venanzi, che daranno il via al concerto di Susanna Amicucci.

L’iniziativa è organizzata con i seguenti patrocini: Federazione LICE , Federazione FIE, Regione Marche e Comune di Senigallia.

Dalla segreteria AMCE