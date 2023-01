Triplo premio per Paolo Brunelli, che porta a Senigallia “Sei Coni” del Gambero Rosso Al maestro gelatiere anche il nuovo riconoscimento "Innovazione"

201 Letture Cronaca

Se il massimo assegnato dal Gambero Rosso, all’interno della sua guida Gelaterie d’Italia, è Tre Coni, Paolo Brunelli “sballa” nell’edizione 2023 e di coni ne porta a casa ben sei, oltre al premio “Innovazione”, grazie ai suoi due locali di Senigallia, in via Carducci e a Marzocca.

Il maestro gelatiere, che non è certo nuovo alle frequentazioni “targate” Gambero Rosso, aggiunge infatti ai Tre Coni di cui già dal 2017 si fregia l’omonima gelateria in centro storico, forzatamente chiusa dopo l’alluvione del 15 settembre ed in fase di riallestimento, altri Tre Coni che la guida gastronomica ha assegnato a Combo, il punto vendita di Paolo Brunelli aperto a Marzocca, che consente allo chef di aggiudicarsi anche un riconoscimento, istituito proprio a partire dal 2023.

Si tratta del premio “Innovazione”, dove per innovazione, spiegano gli editori della guida, s’intende sia la ricerca sul prodotto gelato sia sul “contenitore” ripensato con attenzione all’ecosostenibilità, al risparmio energetico e idrico e soprattutto a un modo “lento” di fruire il gelato.

Palpabile la soddisfazione dello chef Brunelli, unico nelle Marche a poter vantare i Tre Coni del Gambero Rosso, che ringraziando attraverso i suoi canali social per i premi, aggiunge: “Dopo quarant’anni di esperienza essere considerato un ‘visionario’ mi rende tremendamente orgoglioso.”