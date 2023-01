Si presentano a Senigallia i nuovi risultati del progetto “Mario Giacomelli Terra e Luce” Video di Lorenzo Cicconi Massi, racconto di Maximiliano Cimatti, libro "Senigallia: la fotografia e la città" a cura di Simona Guerra

Sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 17 alle 19, alla Piccola Fenice, Via Battisti, Senigallia, l’Associazione Confluenze aps presenta “Nuovi risultati del progetto Mario Giacomelli Terra e Luce”.

Dopo il saluto del Sindaco Massimo Olivetti si presenterà la guida all’itinerario in quattro lingue ed il video dedicato realizzato da Lorenzo Cicconi Massi. (Di seguito il video-anticipazione).

A seguire la presentazione del libro “Senigallia: la fotografia e la città” a cura di Simona Guerra edito da Confluenze.

La manifestazione si concluderà con la narrazione di Maximiliano Cimatti (Presentazione – Profilo Facebook) “Mario Giacomelli, il mio mondo in bianco e nero”.

Nella migliore tradizione di Confluenze non potrà mancare un brindisi finale, con le eccellenze gastronomiche locali, offerto da Cantina Mezzanotte, Azienda Agricola Porcu Bachisio e Panificio Fratelli Fabbri.

Nel corso della presentazione si alterneranno alcuni brevi interventi specifici.

Più di due anni fa, in piena pandemia, l’associazione Confluenze lancia il progetto Mario Giacomelli Terra e Luce. Lo scopo principale del progetto è quello di valorizzare il nostro straordinario territorio collinare. Partendo dalle foto di paesaggio del maestro senigalliese, abbiamo individuato alcuni siti precisi dove Giacomelli si recava frequentemente a scattare fotografie. Grazie ad un attento lavoro di confronto tra le foto e il paesaggio corrispondente abbiamo potuto leggere gli straordinari cambiamenti che si sono succeduti nel nostro territorio (il tutto è ampiamente documentato nel libro “Mario Giacomelli Terra e Luce” 2020 Ventura Edizioni).

Adottando il metodo di Olivia Nessi e Rosetta Scorza per i balconi di Piero nel Montefeltro, siamo riusciti a costruire un itinerario in quattro tappe distribuite tra le colline intorno alla frazione di Sant’Angelo. Nel corso di questi due anni sono stati moltissimi i visitatori che hanno percorso questi itinerario. Oggi, grazie al finanziamento della regione Marche, l’associazione Confluenze presenta lo stesso itinerario in quattro lingue: italiano, francese, inglese e tedesco. Sempre grazie al finanziamento è stato possibile proseguire la ricerca sui luoghi fotografati da Giacomelli. Questo ci ha portato ad individuare la casa della famiglia Gasparini in cui Mario nacque e scattò molte foto della serie “Matrimoni” e “La buona terra”. Abbiamo incontrato Massimo, il più giovane allora, soggetto di molti scatti del nostro fotografo. Lo abbiamo intervistato, ricostruendo la vita contadina di quegli anni ed il rapporto con Giacomelli.

In collaborazione con la storica e archivista Simona Guerra abbiamo ricostruito un itinerario dei luoghi e dei protagonisti della fotografia nel centro di Senigallia. La guida “Senigallia la fotografia e la città” racconta le vicende, i luoghi, i personaggi e la cultura fotografica della seconda metà del novecento, evidenziando il ruolo importantissimo di Senigallia nel panorama culturale nazionale di quegli anni.