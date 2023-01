Premialità covid, 39 precari devono ancora averla nelle Marche "Non 7 come comunicato dalla Regione in un primo momento"

inalmente, grazie alla nostra battaglia in consiglio regionale, la giunta Acquaroli fa marcia indietro e attraverso l’assessore Saltamartini riconosce che sono ben 39, e non 7 come comunicato erroneamente in precedenza al ministero della Sanità, i precari della sanità marchigiana a cui la Regione Marche è tenuta a erogare la premialità Covid di 792 euro, ma ci preoccupa fortemente la mancata risposta sulla stabilizzazione dei lavoratori con apposito concorso.