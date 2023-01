Caritas offre la possibilità di svolgere servizio civile Un servizio importante socialmente

Associazioni

Scade il 10 febbraio la domanda per partecipare al bando per il Servizio civile universale insieme a Caritas Senigallia e Caritas Marche: le possibilità per i ragazzi e le ragazze che vogliono impegnarsi in campo sociale e vivere un periodo di servizio pratico e costruttivo sono tante e sempre molto interessanti.

I posti sono 15 in totale, tutti da svolgere a Senigallia: precisamente 7 per il progetto “Abitare la Comunità Marche”, 4 per “Agrigiovani Senigallia” e 4 per “Giovani oggi Senigallia”. Il Servizio civile è una scelta che può dare una svolta alla vita, ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno su 5 o 6 giorni. Mettersi in prima linea con il servizio insieme a Caritas significa supportare i percorsi socio-riabilitativi a favore di persone che vivono in situazioni di svantaggio, promuovendo buone pratiche di welfare, sostenibili dal punto di vista economico e di cura e ascolto.

“Abitare la Comunità Marche” ha come obiettivo contrastare qualsiasi forma di povertà economica o sociale e assicurare la salute e il benessere a tutte le persone fragili presenti sul territorio, in particolare dando risposta a chi versa in condizioni di povertà estrema e favorendone l’integrazione. “Agrigiovani Senigallia”, con base a Casa San Benedetto, in Strada della Saline (Senigallia) cerca di raggiungere alcuni fondamentali obiettivi dell’Agenda 2030, accrescendo l’inclusione socio-lavorativa di chi è più fragile. “Giovani oggi Senigallia” avrà come sede la Pastorale Giovanile, in via Testaferrata a Senigallia, e si propone di offrire un accompagnamento a tutto tondo per i giovani utenti del Centro, innescando momenti di socialità e partecipazione giovanile.

Per fare domanda è necessario presentare la propria candidatura entro il 10 febbraio 2023, muniti di Spid. Maggiori informazioni sulla presentazione della domanda al sito www.caritasmarche.webnode.it, mentre per avere informazioni sul servizio, sulle sedi, su Caritas basta scrivere una mail a fondazionecaritas@caritassenigallia.it o telefonare allo 338.5099083 (Sonia) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.