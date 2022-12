“Le Banche di Credito Cooperativo sono una ricchezza per le imprese del territorio” Montesi (Giomarche): "Investono la loro disponibilità sul territorio e questo significa una ricchezza e sviluppo per l’intera comunità"

L’aumento del costo del denaro e il comportamento delle grandi banche maggiormente attente alla salvaguardia dei loro interessi preoccupano e modificano aspettative e programmi delle aziende e mai come in questo momento anche delle famiglie.

Sono particolarmente preoccupati anche Comuni e Regioni difronte ad una “finanziaria” povera di risorse per venire in aiuto dei territori. Per un tessuto produttivo come quello delle Marche composto dal 93% delle aziende con meno di 10 dipendenti Giomarche per il 2023 consiglia in primis mantenere buoni rapporti con le banche, restrizioni dei costi di gestione aziendale, ricerca di nuovi clienti, limitare il rischio di insolvenze da parte della clientela e rinviare gli investimenti non produttivi al prossimo autunno.

Va detto anche che nelle Marche abbiamo la fortuna di avere una presenza capillare sul territorio delle Banche di Credito Cooperativo che già hanno aiutato le imprese più di altre banche, come dimostrato all’inizio della pandemia. Parliamo ancora delle BCC per informare che le BCC investono la loro disponibilità sul territorio e questo significa una ricchezza e sviluppo per l’intera comunità e maggiori prospettive anche per i giovani.

Riccardo Montesi

Presidente di GIOMARCHE

Associazione imprenditori