Giovedì 15 dicembre a Senigallia conferenza dell’Associazione “Insieme Per Ucraina” Cultura, storia, istituzioni, collaborazioni: IPU si presenta alla città. Invitato anche l'ambasciatore ucraino in Italia

Un Conferenza per presentare alla città le attività e gli obiettivi dell’Associazione italo-ucraina “Insieme per Ucraina”, che si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 17 a Senigallia nell’affascinante cornice della sala convegno del Palazzetto Baviera.

L’IPU è un’associazione regionale iscritta nell’albo territoriale del volontariato di protezione civile e nel registro unico del terzo settore (RUNTS) della Regione Marche, e intende promuovere e valorizzare il buon rapporto di vicinato e di amicizia tra la comunità italiana e quella ucraina presente a Senigallia e nelle Marche, anche attraverso la condivisione di progetti culturali e sociali con gli enti locali.

L’iniziativa di giovedì pomeriggio si aprirà con l’esecuzione di un brano musicale ucraino con la bandura, eseguito dal Maestro Oksana Ivashchenko per poi proseguire con un ringraziamento, da parte dell’Associazione IPU (Insieme per Ucraina) e della comunità ucraina nelle Marche, alla cittadinanza e alle istituzioni senigalliesi per la vicinanza, l’accoglienza e il supporto alla popolazione ucraina e ai rifugiati.

Per l’occasione, saranno presenti, per portare il loro saluto, il Sindaco di Senigallia Avv. Massimo Olivetti, il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Massimo Bello e l’Assessore alle Politiche del gemellaggio Dott. ssa Elena Campagnolo, che si soffermeranno anche sull’avvio di un patto di gemellaggio con la città ucraina di Nikopol’ per valorizzare la cooperazione e gli scambi culturali, economici, turistici, istituzionali e sociali in segno di vicinanza e di solidarietà, ma anche per implementare la crescita dei rispettivi territori e comunità.

La Conferenza, poi, si soffermerà sull’attuale situazione di emergenza legata alla crisi del sistema energetico e alle possibili soluzioni da intraprendere e finirà con un dibattito tra gli ospiti e gli amici italo-ucraini.

Tra i relatori della Conferenza, che ha avuto il patrocinio dei Comuni di Senigallia e di Potenza Picena, ci saranno: l’Ing. Giovanni Uguccioni, la Dott. ssa Oksana Shatokhina, il Dott. Bohdan Onyyshchak e il Dott. Pierfrancesco Curzi. All’evento è stato invitato anche l’Ambasciatore della Repubblica di Ucraina in Italia, Dott. Melnyk Yaroslav.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

da IPU (Insieme per Ucraina)