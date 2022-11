Parte a Senigallia il programma autunnale dell’Associazione di Storia Contemporanea Eletto il nuovo Direttivo, via alle iniziative già da giovedì 17 novembre con la presentazione di due libri

143 Letture Cultura e Spettacoli

Dopo la riorganizzazione interna culminata con le elezioni dello scorso 29 ottobre, che hanno eletto un nuovo Direttivo per il triennio 2022-25 (sono stati eletti Maria Laura Belloni, Sara Carbone, Rita Forlini, Andrea Pongetti, Lidia Pupilli, Michele Servadio e Marco Severini, con quest’ultimo, il più votato, rieletto Presidente), parte la programmazione autunnale dell’Associazione di Storia Contemporanea che ha deciso di destinare le donazioni di questo scorcio di anno alle famiglie colpite dalla recente alluvione.

Nella foto, scattata all’edizione 2022 del Salone del Libro di Torino, sono presenti i soci Enrico Pergolesi e Andrea Pongetti mentre presentano l’ultimo libro di quest’ultimo, “Non solo un gioco. Le Marche del calcio” (Ed. il lavoro editoriale, 2019).

Già giovedì 17, alle ore 16.30, si tiene nella Sala delle Conferenze della Biblioteca “Antonelliana”, la presentazione di due libri, “Dalla vita si ispira l’amore” di Sergio Gerini, frutto di scritti raccolti nel taccuino personale, parti del quale sono usciti sui periodici locali e la cui prima edizione venne confezionata dalla Tipografia Marchigiana di cui uno dei titolari era il fotografo Mario Giacomelli, che rimase così affascinato dalle opere di Sergio da inserire una delle sue foto in copertina; e il romanzo “Patto di non amore” (Royal Books Edizioni, 2022) di Alice Gerini, giovane scrittrice senigalliese, giunta al suo quarto libro, ancora di taglio sentimentale, ma il primo ambientato in riva al Misa, incentrato tra i caratteri opposti di due persone che si odiano reciprocamente, ma che sembrano destinati ad attrarsi.

Dopo questo incipit dedicato alla letteratura – da anni è in atto un dialogo con le discipline contigue al suo mondo –, l’Associazione riprenderà il suo corso abituale già lunedì 21, presso l’Associazione Bellanca (via Marchetti 47), con la presentazione del libro “Giuseppe Chiostergi. Vita di un mazziniano nel Novecento” (Ed. il lavoro editoriale, 2022) di Lidia Pupilli e Marco Severini: i due storici verranno introdotti dal presidente del sodalizio Pasquale Bencivenga.

Un altro rilevante appuntamento è previsto per il pomeriggio di venerdì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite: per la circostanza, le storiche e alcune insegnanti della nostra città dialogheranno sul tema “Le donne e la storia contemporanea. Ricerche ed esperienze didattiche a confronto”; l’evento, in corso di preparazione, è organizzato in collaborazione con il locale Centro Mazziniano ed è rivolto, oltre alla comunità, ai docenti di ogni ordine e grado.

Ancora, a dicembre verranno presentati il nuovo numero della rivista “il materiale contemporaneo”, che proporrà studi originali e ricerche in parte agganciate con la realtà del nostro tempo, le ultime monografie dei soci e, venerdì 23, alle ore 18.00 presso la Sede di via Chiostergi 10, la pubblicazione “Storie di Natale”, che chiude abitualmente l’anno sociale e il cui incasso sarà, come detto, devoluto alle famiglie alluvionate.

Infine, la Biblioteca ASC sta per acquisire nuovi materiali librari che entreranno a far parte del patrimonio associativo nel corso del 2023.