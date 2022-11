Lega Giovani Senigallia: “Un polo universitario all’ex Hotel Marche” E' una delle proposte avanzate durante un incontro con il sindaco Olivetti e l'assessore Campagnolo

127 Letture Politica

Nel pomeriggio dell’11 novembre, nell’affascinante cornice della “sala giunta” del Palazzo Municipale, noi della Lega Giovani di Senigallia assieme al nostro coordinatore cittadino, Giammarco Russi, abbiamo avuto l’occasione di incontrare il Sindaco, Massimo Olivetti e l’Assessore all’ambiente, Elena Campagnolo.

È stata un’occasione di confronto nella quale abbiamo toccato le più varie tematiche inerenti alle politiche giovanili, illustrando la nostra proposta di riqualificazione dell’ex Hotel Marche, che ha come obiettivo la realizzazione di un polo universitario di eccellenza, incentrato sulla materia del management del turismo.

Senigallia ha bisogno di essere attrattiva, non solo d’estate ma anche di inverno e noi riteniamo che, avere all’interno della nostra città un polo universitario, sia un ottimo incentivo per rilanciare Senigallia non solo da un punto di vista turistico, ma anche economico, andando anche ad avvantaggiare tutte le attività commerciali.

Inoltre, nel corso della riunione, non sono mancate altre proposte per promuovere la partecipazione attiva dei giovani nella città; facciamo riferimento alla realizzazione di un centro polifunzionale comunale, dove ragazze e ragazzi avranno la possibilità di incontrarsi e svolgere attività di svago. Sono stati toccati anche i temi inerenti la scuola e la sicurezza, a partire dalla promozione di una campagna di sensibilizzazione dei giovani contro le droghe, che possa essere estesa a tutte le scuole superiori. Siamo comunque aperti a qualsiasi proposta che provenga dal mondo giovanile cittadino.

Inoltre, ci teniamo a ringraziare il nostro Sindaco Massimo Olivetti e l’amministrazione comunale di centrodestra per la fiducia e la grande stima che hanno sempre dimostrato nei nostri confronti. Noi non ci fermiamo, siamo e saremo sempre a disposizione di tutti, pronti a lavorare per Senigallia e a portare la nostra visione giovane nel territorio.

Da Lega Giovani