Promossa la raccolta di fotografie che raccontano l’alluvione del 15 settembre Gli scatti saranno presentati sabato 19 novembre presso la sede delle Brigate volontarie per l'emergenza

Dopo l’alluvione avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 settembre molte persone si sono radunate e auto organizzate per sostenere e supportare le persone e il territorio colpito.

In quei giorni tante storie si sono unite, costruite, contaminate e nell’emergenza è emerso un forte spirito di comunità e solidarietà: abbiamo conosciuto i nostri vicini, abitato i nostri quartieri, ritrovato amici, abbiamo aiutato e siamo entrati in casa di persone sconosciute, toccato le loro cose, ascoltato le loro storie, visto nei loro occhi la tristezza e la volontà di resistere. Abbiamo vissuto un sentimento di unione che si manifesta raramente. Nel tentativo di non disperdere questa risorsa vorremmo raccogliere queste storie attraverso gli sguardi di chi queste storie le ha attraversate e animate.

Per fare questo chiediamo a tutte e tutti quelle/i che hanno voglia, di donare da 1 a 3 foto scattate in quei giorni e che per voi raccontano di quella vicinanza, reciprocità, solidarietà. Regaliamo un pezzo della nostra memoria, perché è solo facendo memoria che si tengono vive e si alimentano le comunità.

Potete inviare le vostre immagini a riguardiamoci@gmail.com entro il giovedì 17 novembre 2022.

Per chi vorrà, sabato 19 novembre alle 17 e 30, presso la sede delle Brigate volontarie per l’emergenza in via Nazario Sauro 18, ci incontreremo per guardare insieme gli scatti e decidere insieme come restituire uno sguardo collettivo e partecipato alla cittadinanza.

Le immagini verranno guardate e selezionate insieme per costruire un ritratto emozionale-capsula della memoria non solo della tragedia attraversata, ma dello spirito di comunanza e vicinanza che può essere, e sicuramente lo è, uno dei punti di forza da cui ripartire.

Questo progetto è promosso da:

Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche

Potere al Popolo – Senigallia

Spazio Autogestito Arvultùra