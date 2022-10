US Pallavolo Senigallia: debutto in campionato per il Banco Marchigiano Miv Arriva nella "casa" di Corinaldo la Battistelli Pesaro. E la Fipav consegna il premio federale per la vittoria regionale dell'Under 18

Debutto per il Banco Marchigiano Miv che sabato 8 ottobre esordisce nel torneo di serie C femminile 2022-2023 affrontando in casa, nel palasport di Corinaldo dove già era stata conclusa la stagione scorsa, la Battistelli Blu Volley Pesaro.

Corinaldo sarà dunque ancora la casa della squadra femminile dell’US, per le partite di campionato del 2022-23.

Si gioca alle ore 21.

Dopo la grande stagione scorsa, conclusasi con la salvezza in serie C e uno storico titolo regionale con la squadra under 18, poi giunta tredicesima alle finali nazionali in Veneto, altro risultato storico, coach Roberto Paradisi ripresenta una formazione giovane e cresciuta in casa, come da filosofia del club neroazzurro.

Nei giorni scorsi la Fipav Marche ha intanto reso onore al club per quanto fatto la scorsa annata.

Il presidente Fabio Franchini ha consegnato, in occasione di una cerimonia ufficiale, il premio federale alla US Pallavolo Senigallia per la vittoria del campionato regionale under 18.

A ritirare il premio il direttore tecnico della US Roberto Paradisi, che ha condotto la squadra fino alle finali nazionali e una rappresentanza della squadra juniores che ha regalato a Senigallia per la prima volta un titolo storico.

E domenica prossima, ancora una cerimonia per consacrare, questa volta da parte del Comitato provinciale della Fipav, il 13° posto nazionale dopo la vittoria marchigiana.

Nell’occasione, la Fipav consegnerà anche materiale tecnico alla nostra società dopo i gravissimi danni subiti a causa dell’alluvione del 15 settembre.

Sia la serie C che la Prima Divisione di coach Michele Badioli lo scorso fine settimana sono state come da tradizione in Umbria per il ritiro precampionato, giocando amichevoli, visitando luoghi d’arte e cultura e rinnovando l’amicizia col club di Fossato di Vico.