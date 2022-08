Preparare piatti tipici delle Marche a prezzo conveniente Tutti gli ingredienti ideali per le specialità marchigiane sul nuovo volantino

Chiunque abbia mai mangiato nelle Marche per esempio durante le vacanze estive sa quanto la cucina tipica marchigiana sia buona. Ma i piatti tipici delle Marche sono perfetti da preparare e mangiare per diverse occasioni durante tutte le stagioni dell’anno. E non si deve viaggiare per forza nelle Marche per poter gustare le specialità marchigiane.

I piatti contadini come Calcioni, Ciavarro e Brodetto marchigiano oppure alcuni più soffisticati nel passato destinati alla nobiltà come le Olive all’Ascolana si possono preparare a casa propria in qualsiasi parte d’Italia o del mondo, basta trovare la ricetta tradizionale e i prodotti locali provenienti dai posti dove hanno le specialità marchigiane le proprie radici. Come la cucina piemontese sia la più raffinata del Nord Italia, anche quella marchigiana fa parte delle più popolari e delicate della cucina italiana. Con le offerte Lidl dal nuovo volantino si possono preparare le specialità marchigiane come anche i piatti estivi tradizionali, ed economici, del Piemonte a casa propria a prezzi convenienti.

Tutti gli ingredienti ideali per le specialità marchigiane sul nuovo volantino

Nelle Marche cibo eccellente è sicuramente un pilastro importante di una vita felice e ogni giorno si prepara nelle Marche cibo che stupirà le papille gustative, delizia la mente e dà l’energia giusta al corpo. Le specialità marchigiane sono sulla cima della cucina italiana, perché già le nonne e nonne delle nonne sapevano preparare piatti nutrienti e delicati dai prodotti della campagna curata dai contadini della zona. Ma oggi per poter gustare piatti preparati da ingredienti locali di alta qualità, non bisogna più avere un amico contadino in ogni parte d’Italia. Tutti i prodotti si possono facilmente acquistare nel punto vendita Lidl più vicino e le offerte Lidl convenienti si possono consultare sul nuovo volantino. Se esso si vuole sfogliare online da casa propria, si consiglia di visitare il portale Kaufino, dove viene sempre aggiornato il nuovo volantino non solo della Lidl, ma anche altri negozi che vendono i propri prodotti sul mercato italiano.

Offerte Lidl sottolineano il gusto unico dei Calcioni

Uno dei piatti tipici delle Marche che può essere preparato ed assaggiato in diverse versioni sono sicuramente i Calcioni. Pasta ripiena chiamata in diverse parti delle Marche anche cargiò o caciù può essere servita dall’antipasto fino al dessert. La moltitudine di variazioni sta nell’ottimo impasto che può essere combinato con i ripieni più diversi. La base viene preparata da farina, uova e strutto ed è spesso combinata con un ripieno a base di formaggio, se esso sia con ricotta e scorza di limone oppure pecorino. Il gusto di tale piatto può essere esaltato dagli ingredienti freschi dei contadini locali. Le nonne prendevano farina e uova dai vicini di casa, ma al giorno d’oggi basta fare una spesa da Lidl. Tra le offerte Lidl sul nuovo volantino si trovano ogni settimana prodotti freschi direttamente dai produttori italiani. Gli ingredienti dal volantino Lidl possono così donare ad ogni piatto un gusto unico.

Brodetto marchigiano lungo la costa delle Marche

Un’altro piatto che fa sicuramente parte delle specialità marchigiane più amate per il gusto del mare che trasmette sulla tavola è il Brodetto marchigiano. Esso può essere assaggiato in una gamma impressionante di variazioni lungo la costa delle Marche. Per esempio il piatto più popolare di Senigallia è proprio il Brodetto, qui chiamato Brodetto Senigalliese originato dalla tradizione culinaria del luogo. Il fatto di essere preparato dal pesce fresco appena pescato vicino la costa marchigiana dà al piatto il vero gusto del mare. E non si riesce ad immaginare un piatto marchigiano che più trasmette il gusto del mare e aggiunge alla cena l’atmosfera marina che proprio il Brodetto.

Se si viene a Senigallia, dopo una passeggiata sul lungomare è una buona idea concedersi un pasto delicato della cucina tipica marchigiana come il Brodetto. Infatti, se si vuole godere il cibo e vino Senigallia offre un menù grandioso che aspetta nei ristoranti lungo il mare e anche nel centro storico. Tra il cibo e vino Senigallia sperimenta vari gusti e sapori che stupiranno ogni buongustaio. Ma i piatti tipici delle Marche si possono preparare anche a casa con i prodotti migliori che si trovano in offerta tra le pagine del volantino Lidl sul portale Kaufino. Comunque accanto alle specialità marchigiane, anche quelle del Piemonte possono essere semplici da preparare a casa propria e perfette per diverse occasioni. E anche se si decide di preparare piatti estivi tradizionali, ed economici, del Piemonte, con la scelta dei prodotti giusti aiuta il portale Kaufino, dove si trovano tutte le offerte Lidl dal nuovo volantino.