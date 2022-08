Michele Petrucci presenterà a Senigallia “Il sogno di Vitruvio” Presso Palazzetto Baviera, l'autore dialogherà con Dino Zacchilli, presidente del Centro Studi Vitruviani di Fano

85 Letture Cultura e Spettacoli

Sabato 13 agosto 2022 alle ore 21.30 Michele Petrucci presenterà “Il sogno di Vitruvio” (edito da SaldaPress) presso Palazzetto Baviera a Senigallia; l’autore dialogherà con Dino Zacchilli, presidente del Centro Studi Vitruviani di Fano.

Livio sta conducendo una serie di studi sulla figura di Vitruvio, l’autore dell’unico manuale di architettura romana giunto fino a noi intatto dall’antichità.

Un testo importantissimo per la cultura occidentale – al pensiero di Vitruvio hanno fatto riferimento Leonardo, Palladio, Le Corbusier e molti altri ancora – e, per Livio, anche una sorta di personale ossessione.

Arrivato nella cittadina di Fano – dove, secondo alcuni, si troverebbero i resti della Basilica di Vitruvio, l’unico edificio costruito dall’architetto romano descritto all’interno del manuale – la storia personale di Livio comincia a confondersi con quella del luogo e con ciò che una serie di strani sogni sembra volergli comunicare.

“Il sogno di Vitruvio” è un originale graphic novel firmato da Michele Petrucci – autore di “Messner” e “L’insaziabile” – e prodotto in collaborazione con il Centro Studi Vitruviani che gioca con un mistero dell’antichità per dare origine a un’indagine dal taglio fantastico che mescola in modo originale archeologia e storia dell’arte.

Questa presentazione si colloca all’interno della rassegna “Le Marche tra le Righe” della Libreria Iobook di Senigallia, un ciclo di incontri e appuntamenti dedicati agli autori e alla letteratura marchigiana.